COP28: Imposto fronteiriço sobre carbono da UE pode custar à África 25 mil milhões de dólares anualmente, diz presidente do BAD

África poderá perder até 25 mil milhões de dólares anualmente devido ao novo imposto fronteiriço sobre carbono da União Europeia, prejudicando o comércio do continente ao penalizar as exportações como ferro e fertilizantes, disse o Presidente do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento Akinwumi Adesina.

Leia mais: O Que é o Mecanismo de Ajuste Fronteiriço de Carbono da EU e como pode afectar o comércio com Africa

O mecanismo de ajustamento fronteiriço do carbono da UE é um imposto sobre bens com utilização intensiva de carbono, como fertilizantes, cimento, ferro, aço e alumínio importados para a região. O objetivo é incentivar as empresas a adotarem melhores tecnologias de energia limpa e a impedirem a produção de bens ricos em carbono fora da UE.

“África foi prejudicada pelas alterações climáticas; agora será prejudicado no comércio global”, disse ele.

De acordo com o Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, os países africanos deveriam ser isentos do imposto sobre o carbono da EU sobre algumas importações.

Os países africanos dependem dos combustíveis fósseis à medida que aumentam a produção de energia para servir as populações crescentes e à medida que procuram fabricar mais para exportar produtos de maior valor, embora o investimento em energias renováveis tenha aumentado.

“Com o défice energético de África e a dependência principalmente de combustíveis fósseis, especialmente diesel, a implicação é que África será forçada a exportar novamente matérias-primas para a Europa, o que causará ainda mais a desindustrialização”, disse Adesina num comunicado enviado por e-mail na quinta-feira.

Os fabricantes da UE defenderam o CBAM porque afirmam que não podem competir com uma produção mais barata e mais poluente fora das suas fronteiras.

Por Editor Económico

Portal de Angola