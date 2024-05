A batalha global de chips entre os EUA, UE e a China intensifica-se com o aumento dos subsídios e restrições comerciais

As superpotências lideradas pelos EUA e pela União Europeia canalizaram quase 81 mil milhões de dólares para o lançamento da próxima geração de semicondutores, intensificando um confronto global com a China pela supremacia dos chips.

É a primeira onda de cerca de US$ 380 mil milhões destinados por governos de todo o mundo a empresas como a Intel Corp. e a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. para aumentar a produção de microprocessadores mais potentes.

O aumento levou a rivalidade liderada por Washington com Pequim em torno da tecnologia de ponta para um ponto de viragem crítico que moldará o futuro da economia global.

O que começou como preocupação com os rápidos avanços da China nos principais produtos eletrónicos transformou-se num pânico em grande escala durante a pandemia, à medida que a escassez de chips realçava a importância destes pequenos dispositivos para a segurança económica. O que está em jogo agora é tudo, desde a revitalização da produção tecnológica dos EUA até à afirmação de uma vantagem na inteligência artificial e ao equilíbrio da paz no Estreito de Taiwan.

Os gastos com chips por parte dos EUA e dos seus aliados representam um novo desafio para as décadas de política industrial de Pequim – embora um desafio que levará anos a dar frutos. A corrida ao financiamento endureceu as linhas de batalha na guerra comercial entre os EUA e a China, incluindo em locais como o Japão e o Médio Oriente. Também está dando uma tábua de salvação à Intel, ex-líder global na fabricação de chips que nos últimos anos perdeu terreno para rivais como Nvidia Corp. e TSMC.

O presidente Joe Biden abriu essa torneira de financiamento com sua lei 2022 Chips and Science Act , prometendo um total de US$ 39 mil milhões em subsídios para fabricantes de chips, complementados por empréstimos e garantias no valor de US$ 75 mil milhões adicionais, mais créditos fiscais de até 25%. É o cerne da sua aposta de alto risco para reavivar a produção doméstica de semicondutores – especialmente de chips de última geração – e proporcionar uma onda de novos empregos em fábricas para ajudar a convencer os eleitores de que ele merece a reeleição em novembro.

Esses investimentos dos EUA procuram fazer mais do que apenas combater a China, que ainda está atrás dos EUA e da Europa em tecnologia avançada de semicondutores. Eles também pretendem colmatar a lacuna de décadas de incentivos estatais de Taiwan e da Coreia do Sul que transformaram esses locais em centros da indústria de chips.

A onda de gastos também está a alimentar rivalidades entre os EUA e os seus aliados na Europa e na Ásia, todos perseguindo uma parte da crescente procura de dispositivos que impulsionam os avanços na IA e na computação quântica.

Do outro lado do Atlântico, a União Europeia elaborou o seu próprio plano de 46,3 mil milhões de dólares para expandir a capacidade de produção local. A Comissão Europeia estima que os investimentos públicos e privados no sector totalizarão mais de 108 mil milhões de dólares, principalmente no apoio a grandes instalações industriais.

Os dois maiores projectos da Europa estão na Alemanha : uma fábrica da Intel planeada em Magdeburg no valor de cerca de 36 mil milhões de dólares e que recebe quase 11 mil milhões de dólares em subsídios, e uma joint venture TSMC no valor de cerca de 11 mil milhões de dólares, metade dos quais serão cobertos por fundos governamentais. Mesmo assim, a Comissão Europeia ainda não deu a aprovação final para auxílios estatais a nenhum deles, e os especialistas alertam que os investimentos do bloco não serão suficientes para atingir o seu objectivo de fabricar 20% dos semicondutores do mundo até 2030.

Outros países europeus têm enfrentado dificuldades para financiar grandes projetos ou atrair empresas. A Espanha anunciou em 2022 que investiria quase 13 mil milhões de dólares em semicondutores, mas apenas distribuiu pequenas quantias a um punhado de empresas devido à falta de um ecossistema de semicondutores no país.

As economias emergentes também procuram entrar no jogo dos chips. A Índia aprovou em fevereiro investimentos alimentados por um fundo governamental de US$ 10 mil milhões, incluindo uma oferta do Grupo Tata para construir a primeira grande instalação de fabricação de chips do país .

Na Arábia Saudita, o Fundo de Investimento Público está a planear um “investimento considerável” não especificado este ano para lançar a incursão do reino nos semicondutores, à medida que procura diversificar a sua economia dependente dos combustíveis fósseis.

No Japão, o Ministério do Comércio garantiu cerca de 25,3 mil milhões de dólares para a sua campanha de chips desde o seu início em junho de 2021. Desse montante, 16,7 mil milhões de dólares foram alocados para projetos, incluindo duas fundições da TSMC no sul de Kumamoto e outra fundição no norte de Hokkaido, onde a produção local do Japão venture, Rapidus Corp. , pretende produzir em massa chips lógicos de 2 nanômetros em 2027.

Um perigo potencial ofusca o aumento global do apoio governamental: a criação de um excesso de chips.

Por enquanto, empresas como Nvidia, Qualcomm Inc. e Broadcom Inc. lideram o mundo no design de chips vitais para áreas-chave como a inteligência artificial. Mas há debate sobre quão ampla é essa vantagem. Alguns especialistas argumentam que a China está anos atrasada, enquanto outros insistem que a segunda maior economia do mundo está prestes a recuperar o atraso.

A China tem agora mais fábricas de semicondutores em construção do que qualquer outro lugar do mundo, construindo a produção de chips legados menos glamorosos, enquanto acumula a experiência necessária para um salto tecnológico interno. Também está trabalhando em alternativas domésticas aos chips de IA da Nvidia.

A quantidade de dinheiro que Pequim está a investir no sector provavelmente supera os gastos dos EUA. A China estava a caminho de gastar mais de US$ 142 mil milhões, estimou na semana passada a Associação da Indústria de Semicondutores, com sede em Washington. Como parte desse esforço, o governo tem levantado outros US$ 27 mil milhões para o que é conhecido como o Grande Fundo para supervisionar investimentos estatais em inúmeras empresas, incluindo os campeões locais de fabricação de chips Semiconductor Manufacturing International Corp.

Os esforços da China foram retardados por um muro de restrições imposto pelos EUA para negar ao seu rival geopolítico o acesso aos mais recentes semicondutores. A administração Biden está a recrutar aliados na Europa e na Ásia para adoptar controlos de exportação de equipamentos sofisticados necessários para fabricar os chips mais avançados.

A SMIC, o maior fabricante de chips da China, juntou-se à Huawei na lista das chamadas entidades restritas do governo dos EUA em 2020. Dois anos depois, Washington atacou Pequim com controlos de exportação destinados a bloquear ainda mais o acesso da China à mais recente tecnologia de produção. A administração Biden está agora a tentar colmatar as lacunas restantes, inclusive na reparação de equipamentos, embora alguns aliados dos EUA, incluindo os Países Baixos e o Japão, estejam hesitantes .