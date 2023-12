Trump diz que não será ditador caso se torne presidente dos EUA de novo

Donald Trump disse na terça-feira que não se tornará um ditador caso retorne à Presidência dos Estados Unidos, exceto “no primeiro dia”, após democratas e alguns republicanos alertarem que o país corre o risco de se tornar uma autocracia se o ex-presidente vencer as eleições de 2024.

Favorito à indicação republicana para disputar a Presidência, Trump precisou ser questionado duas vezes durante um encontro com eleitores em Iowa para negar que abusará do poder do cargo no intuito de se vingar de adversários políticos caso retorne à Casa Branca.

“Não. Não. A não ser no primeiro dia”, disse Trump quando solicitado a negar que se tornará um “ditador” se vencer o pleito de novembro do próximo ano.

Trump disse que no “primeiro dia” a que se referiu, ele usará seus poderes presidenciais para fechar a fronteira sul com o México e expandir a exploração de petróleo.

O ex-presidente, que busca um segundo mandato na Casa Branca em uma provável revanche com o presidente Joe Biden, tem prometido frequentemente “retribuição” aos oponentes políticos se conquistar o cargo novamente.

Os alvos incluem Biden, promotores que o acusaram de dezenas de crimes, o Departamento de Justiça e a burocracia federal, disse ele em discursos de campanha e aparições na TV neste ano.

Trump estava participando de um evento da Fox News diante de um público amigável em Davenport, no Estado de Iowa, que realiza a primeira disputa pela indicação do partido em 15 de janeiro.

Assim que o evento terminou, a gerente de campanha de Biden, Julie Chávez Rodríguez, disse em um comunicado: “Donald Trump tem nos dito exatamente o que fará se for reeleito e esta noite ele disse que será um ditador no primeiro dia. Os norte-americanos devem acreditar nele.”

Trump foi presidente dos EUA entre 2017 e 2021 e ainda se recusa a admitir que perdeu para Biden na eleição de 2020.