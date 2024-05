Microsoft impõe requisitos climáticos aos fornecedores num esforço para reduzir as suas emissões de carbono

A Microsoft pedirá aos seus principais fornecedores que utilizem energia 100% renovável até ao final da década, disse a empresa, ao reconhecer que o seu maior desafio no cumprimento dos seus objectivos climáticos é combater as emissões provenientes da sua cadeia de abastecimento e de outras fontes indirectas.

A diretora de sustentabilidade, Melanie Nakagawa, disse que a empresa exigirá que “fornecedores selecionados em grande escala e de alto volume usem eletricidade 100% livre de carbono até 2030” para bens e serviços entregues à Microsoft. O peso pesado da tecnologia disse que os requisitos serão implementados no início do ano fiscal de 2025 como parte de uma atualização geral do Código de Conduta do Fornecedor da empresa.

“No momento, para muitos, trata-se apenas de começar. Temos milhares e milhares de fornecedores. O que estamos observando são aqueles de maior volume, porque é aí que a energia realmente importa”, disse Nakagawa. Ela acrescentou que a empresa “ainda não chegou lá” no que diz respeito ao abandono de fornecedores que não cumpram a meta climática.

A Micorosft tem uma influência descomunal no setor tecnológico devido à sua extensa cadeia de fornecimento e à sua posição dominante no mercado. Qualquer medida para forçar os seus fornecedores a cumprir a nova directiva poderá ter repercussões em toda a indústria a curto prazo, mas, em última análise, poderá ter um impacto positivo significativo nos esforços do sector para descarbonizar.

Em 2020, a gigante da tecnologia com sede em Redmond, Washington, estabeleceu a meta de ser negativa em carbono até 2030. Em seu último relatório de sustentabilidade, divulgado na quarta-feira, a empresa disse que está no caminho certo para atingir essa meta no que diz respeito as emissões que a empresa produz diretamente. No entanto, está aquém das emissões que provêm da sua cadeia de abastecimento, do ciclo de vida do seu hardware e dispositivos e de outras fontes indiretas – que no ano passado representaram mais de 96% das emissões totais da empresa. Embora a Microsoft tenha relatado uma queda de 6,3% em suas emissões diretas para 2023 em comparação com a sua situação de base de 2020, as suas emissões indirectas provenientes da cadeia de abastecimento aumentaram 31%, aumentando as emissões agregadas totais da Microsoft em 29%.

A Microsoft disse que a construção de infraestrutura para abrigar e executar suas operações generativas de IA foi uma das principais razões para o aumento.

Alguns dos principais fornecedores da Microsoft incluem a Samsung Electronics , o fabricante taiwanês de semicondutores RealTek e o fabricante sul-coreano de chips SK Hynix . Todos os três têm metas líquidas zero que se estendem além do final da década. A Samsung, em seu relatório de sustentabilidade mais recente, disse que pretende fazer a transição para 100% de energia renovável até 2050. A RealTek, em seu relatório ESG mais recente, afirmou que está comprometida em atingir 25% de uso de energia renovável até 2030. SK Hynix, em seu relatório de sustentabilidade de 2023, disse que pretende atingir 33% do uso de eletricidade renovável até 2030.

No seu relatório de sustentabilidade divulgado quarta-feira, a Microsoft também identificou o uso da água como outra área onde ainda não está no caminho certo.