A inflação nos EUA cai pela primeira vez em seis meses, abrindo caminho para que o Fed comece a reduzir as taxas de juros

Uma medida da inflação subjacente nos Estados Unidos arrefeceu em Abril pela primeira vez em seis meses, um pequeno passo na direcção certa para os responsáveis da Reserva Federal que pretendem começar a cortar as taxas de juro este ano.

O chamado núcleo do índice de preços ao consumidor – que exclui os custos dos alimentos e da energia – subiu 0,3% em relação a Março, quebrando uma série de três leituras acima das previsões, o que gerou preocupações de que a inflação estava a consolidar-se. A medida anual esfriou para o ritmo mais lento em três anos, mostraram números do Bureau of Labor Statistics.

A Fed está a tentar controlar as pressões sobre os preços, enfraquecendo a procura em toda a economia. Outro relatório divulgado na quarta-feira mostrou que as vendas ao detail estagnaram em abril, indicando que os altos custos dos empréstimos e o aumento da dívida estão incentivando uma maior prudência entre os consumidores.

Embora os números possam oferecer à Fed alguma esperança de que a inflação esteja a retomar a sua tendência descendente, as autoridades quererão ver leituras adicionais para ganharem a confiança necessária para começarem a pensar em cortar as taxas de juro. O presidente da FED Jerome Powell disse na terça-feira que o banco central “precisará ser paciente e deixar a política restritiva fazer o seu trabalho”, e alguns legisladores não esperam cortar as taxas este ano.