Governo dos EUA nega venda de chips de Inteligência Artificial fabricados pela AMD para a China

A Advanced Micro Devices (AMD), uma das maiores empresas de semicondutores do mundo com sede nos Estados Unidos, fez face a uma recusa do governo dos EUA ao tentar vender um chip de inteligência artificial (IA) adaptado ao mercado chinês, à medida que Washington aumenta os controles sobre a exportação de tecnologias avançadas para a China.

A AMD esperava obter luz verde do Departamento de Comércio para vender o processador de IA a clientes chineses. O chip tem desempenho inferior ao que a AMD vende fora da China e foi projetado para atender às restrições de exportação dos EUA.

Mas autoridades dos EUA disseram à AMD que o chip ainda era muito poderoso e que a empresa deveria obter uma licença do Departamento de Indústria e Segurança do Comércio para vendê-lo. Ainda não está claro se a AMD vai solicitar uma licença.

Os Estados Unidos têm trabalhado para limitar o acesso chinês a semicondutores de ponta que possam desenvolver modelos de IA – e às ferramentas utilizadas para fabricar esses chips – por medo de que Pequim ganhe uma vantagem militar. A administração do presidente Joe Biden revelou um conjunto inicial de controles de exportação em 2022 e reforçou-os em outubro passado para incluir mais tecnologia e reduzir as vendas a países intermediários que possam minar a proibição.

Os controles mais rígidos restringiram a venda de um processador que a Nvidia Corp. , fabricante líder de chips de IA , havia projetado especificamente para a China – em conformidade com a versão inicial de 2022 das regras de exportação. Desde então, a empresa desenvolveu novos produtos personalizados e menos potentes para o mercado chinês, a fim de se alinhar às restrições de 2023, e a secretária de Comércio, Gina Raimondo, disse que está analisando as especificidades desses componentes.

A proibição dos EUA de 2022 impediu que a Nvidia e a AMD vendessem seus chips de IA mais poderosos para a China, forçando-as a encontrar soluções alternativas. A Nvidia respondeu imediatamente com um modelo modificado de desempenho reduzido, enquanto a AMD não discutiu publicamente os seus esforços para desenvolver um novo processador de IA para o país.

A AMD tinha menos posição na indústria chinesa de chips de IA do que a Nvidia, que detinha uma grande participação nesse mercado antes da proibição. Quando as restrições entraram em vigor em 2022, a AMD disse que não esperava ser afetada materialmente pelas regras.

Mas a AMD agora está perseguindo o mercado de chips de IA de forma mais agressiva. Em dezembro, lançou uma nova linha MI300 que desafiará os processadores da Nvidia. O produto feito sob medida para a China é conhecido como MI309, segundo as pessoas.

As principais empresas chinesas de tecnologia, incluindo a Tencent Holdings Ltd. e a Baidu Inc. , afirmaram ter estocado chips poderosos da Nvidia – os tipos que agora estão sujeitos ao controle dos EUA – para aprimorar as capacidades de seus chatbots por mais um ou dois anos.

Enquanto isso, a Huawei Technologies Co., sediada em Shenzhen, está desenvolvendo seus próprios semicondutores de IA e capacidade de fabricação de chips que poderiam eventualmente ajudar as empresas chinesas a preencher a lacuna criada pela proibição dos EUA.