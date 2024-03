Dangote quer criar braço comercial para a mega refinaria da Nigéria

O homem mais rico da África, Aliko Dangote, quer criar um braço de comércio de petróleo, provavelmente com sede em Londres, para ajudar a administrar o fornecimento de petróleo e produtos para sua nova refinaria na Nigéria, anunciou a Reuters.

A medida reduziria o papel das maiores empresas comerciais do mundo, que há meses negociam o fornecimento de financiamento e petróleo bruto à refinaria em troca da exportação de produtos refinados. A gigantesca refinaria, com uma capacidade de refinação de 650.000 barris por dia, deverá remodelar os fluxos globais de petróleo e combustível e a comunidade comercial está a observar de perto como irá funcionar.

BP, Trafigura e Vitol, entre outras, reuniram-se com Dangote em Lagos e Londres nas últimas semanas para oferecer empréstimos de cerca de 3 mil milhões de dólares que a refinaria precisa para comprar grandes quantidades de petróleo, disseram fontes comerciais à Reuters.

Os comerciantes pediram à refinaria que reembolsasse os empréstimos com exportações de combustível, mas até agora não assinaram nenhum acordo, uma vez que Dangote teme que isso reduza o seu controlo sobre o projeto – e potencialmente o seu lucro, disseram as fontes. Dangote também se encontrou com empresas apoiadas pelo Estado na sua busca por dinheiro e petróleo.

Fontes disseram à Reuters que a nova equipe comercial de Dangote será liderada pelo ex-comerciante Essar Radha Mohan que ingressou na Dangote em 2021 como diretor de abastecimento e comércio internacional. Duas fontes disseram que a equipe estava em processo de contratação de dois novos traders.

A refinaria levou quase uma década para ser concluída – e custou US$ 20 mil milhões, cerca de US$ 6 mil milhões acima do orçamento.

Até agora, a Vitol pagou antecipadamente algumas cargas de produtos para ajudar a refinaria a comprar petróleo bruto, enquanto a Trafigura trocou parte do petróleo bruto em troca de futuras cargas de combustível, disseram fontes com conhecimento.