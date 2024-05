A exploração de petróleo em águas profundas está a ganhar novo impulso

As descobertas em águas profundas na Guiana, na Namíbia e na Costa do Golfo dos Estados Unidos estarão em destaque essa semana na reunião anual da industria petrolífera sobre projetos e equipamentos de energia offshore em Houston, EUA, anunciou a agência Reuters.

A exploração offshore diminuiu depois de o boom do xisto nos EUA ter introduzido novos fornecimentos de petróleo mais baratos, e à medida que os anteriores excessos de custos offshore empurraram os projectos em águas profundas para segundo plano da indústria.

Entretanto, a exploração em águas profundas está de volta. Os projetos mais recentes em águas profundas têm os atributos que as empresas de petróleo e gás procuram: produção a longo prazo, custos de equilíbrio mais baixos, grandes potenciais de recursos e emissões de carbono mais baixas.

Os gastos de capital em novas perfurações em águas profundas deverão atingir o máximo em 12 anos no próximo ano, prevê a consultora Rystad Energy. O investimento em campos de águas profundas totalmente novos e existentes poderá atingir 130,7 mil milhões de dólares em 2027, um salto de 30% em relação a 2023, afirmou.

“O retorno das operações offshore e em águas profundas será um grande tema na reunião de Houston, e a Namíbia será o assunto do show”, disse James West, diretor-gerente sénior da empresa financeira Evercore, referindo-se à recente série de descobertas de petróleo ao largo da costa oeste africana.

Com os preços do petróleo bruto acima de 70 dólares por barril, os produtores de energia podem esperar um retorno dos seus projetos multibilionários em águas profundas em seis anos, um período relativamente curto, considerando a vida útil mais longa dos poços em comparação com o xisto, explicou Matt Hale, vice-presidente de abastecimento e pesquisa de cadeia em Rystad, no Rystad Energy Forum em Houston no mês passado.

Os recursos em águas profundas também oferecem menor intensidade de emissões de carbono do que o xisto e outros óleos compactos, com uma média de 2 kg de dióxido de carbono a menos por barril do que o xisto, disse Hale. Isso agrada aos investidores que procuram apostas mais seguras à medida que as regulamentações ambientais se tornam mais rigorosas.

O entusiasmo pelo offshore aumentou com descobertas e avanços tecnológicos. Prevê-se que Mopane, da Namíbia, detenha até 10 mil milhões de barris de petróleo, afirmou a petrolífera portuguesa Galp.

A Chevron e a TotalEnergies fizeram um avanço em ambientes de ultra-alta pressão com o seu projecto Anchor no Golfo do México, o primeiro do mundo a operar a pressões outrora insondáveis de 20.000 libras por polegada quadrada (psi).

A plataforma Anchor se prepara para iniciar a produção na costa da Louisiana e, em seu pico, produzirá até 75 mil barris por dia (bpd) de petróleo bruto e operará por 30 anos.

O bloco Stabroek, ao largo da costa da Guiana, demonstrou o potencial de produção de baixo custo que rivaliza com os melhores campos em águas profundas noutros locais.

Nos próximos seis anos, espera-se que mais de metade dos seus recursos recuperáveis sejam bombeados a um preço de equilíbrio inferior a 30 dólares por barril, segundo a Rystad. Isto é comparável ao ponto de equilíbrio de cerca de 80% dos recursos recuperáveis em águas profundas ao largo da Noruega, estima Rystad.

O interesse renovado em águas profundas impulsionou a procura e os resultados dos empreiteiros de perfuração offshore. As tarifas para alguns navios ultrapassaram US$ 500 mil por dia e a duração dos contratos está a aumentar à medida que a oferta de navios diminui.