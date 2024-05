Presidente francês apela ao restabelecimento dos laços económicos com a China

O Presidente francês, Emmanuel Macron, apela a uma atualização dos laços económicos do país com a China, no momento em que Xi Jinping chega a França para uma visita de Estado.

Numa ampla entrevista ao La Tribune Dimanche, o presidente francês diz que a Europa quer mais reciprocidade nos seus laços económicos com a China, a fim de melhor garantir a sua segurança económica.

“Apelo a um ‘aggiornamento’ porque a China tem agora excesso de capacidade em muitas áreas e exporta massivamente para a Europa”, disse Macron na entrevista, usando a palavra italiana para atualização.

França é a primeira escala de Xi Jinping de uma viagem de cinco dias pela Europa. A visita ocorre no momento em que os laços atingem o seu ponto mais tenso em décadas, em meio a uma série de investigações da União Europeia sobre subsídios excessivos e acusações de espionagem e ataques cibernéticos patrocinados pelo Estado vindos da China.

Embora se diga que Macron apoiou uma investigação importante da UE sobre os VE chineses no final do ano passado, ele também está numa ofensiva de charme enquanto tenta atrair investimentos da segunda maior economia do mundo.

Apesar da posição dura de Macron em questões económicas, o presidente francês defende o papel da Europa como potência de equilíbrio que permite à China permanecer incluída na discussão global.

“Sejamos claros: não estou propondo nos distanciarmos da China”, disse ele na entrevista. “Quer se trate de clima ou de segurança, precisamos dos chineses.”