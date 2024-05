Preço do café robusta atinge máximo desde 1970, disse a OIC

Os preços do café Robusta atingiram o nível mais alto em 45 anos, segundo a Organização Internacional do Café, à medida que se intensifica a crise na oferta da variedade utilizada em misturas de café expresso e bebidas instantâneas.

O indicador de preços no atacado da OIC subiu 17% durante abril, para o nível mais forte desde 1979, disse o grupo com sede em Londres num relatório mensal publicado no fim de semana. O Vietname – o maior produtor mundial de robusta – “continua a enfrentar dificuldades de abastecimento” após fracas colheitas tanto na última como na actual época, afirmou a OIC.

Estas questões correm o risco de piorar à medida que a seca e o calor assolam as áreas de cultivo do Vietname, esgotando a água para irrigação e reduzindo as perspectivas para a iminente colheita de 2024. Os futuros em Londres subiram em cinco dos últimos seis meses, o que poderá eventualmente repercutir nos custos do consumidor.

Espera-se que os preços do café prolonguem a sua subida meteórica, com a acumulação de grãos e o mau tempo a agravarem a crise de oferta no Vietname.

As alterações climáticas estão a alimentar condições climáticas cada vez mais erráticas e condições mais secas deverão agravar a pressão, prevendo-se um défice global para o quarto ano. O Vietname é responsável por cerca de um terço da oferta mundial de grãos robusta, que são normalmente utilizados para bebidas instantâneas e café expresso.

As oscilações nos preços das matérias-primas demoram a chegar ao nível retalhista e os aumentos mais pequenos no custo do Arábica – a outra grande variedade mundial – estão a ajudar a amortecer parte do aumento para os consumidores de café. Mesmo assim, o CEO da Tata Consumer Products Ltd., que fabrica café instantâneo e cápsulas, disse esta semana que os preços do robusta provavelmente permanecerão voláteis “por algum tempo”.

O indicador da OIC é baseado num agregado de preços à vista nos principais mercados.