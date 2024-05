Xi diz que a China quer evitar uma “nova guerra fria”, e a UE diz estar pronta para se defender comercialmente contra a China

O Presidente chinês, Xi Jinping, apelou à França para ajudar a afastar uma “nova Guerra Fria”, à medida que a União Europeia se alinha cada vez mais com as preocupações dos Estados Unidos sobre os riscos de segurança e as tensões comerciais.

Ele disse ao presidente francês, Emmanuel Macron, que as duas nações deveriam defender os benefícios mútuos e se oporem conjuntamente à dissociação e à interrupção das cadeias de abastecimento, disse a agência oficial de notícias Xinhua, citando comentários feitos durante as negociações entre os dois líderes na segunda-feira.

Xi está em Paris numa visita de Estado antes de seguir para a Sérvia e a Hungria, na sua primeira viagem a Europa em cinco anos. Ele espera convencer os europeus de que Pequim oferece uma oportunidade económica, apesar dos avisos de responsáveis em Washington sobre os riscos.

A UE e a China encontraram-se em desacordo em múltiplas frentes, incluindo a guerra da Rússia na Ucrânia e o comércio internacional. A desconfiança em relação a Pequim em Bruxelas está a crescer, demonstrada por uma recente onda de detenções de alegados espiões chineses e por uma série de investigações comerciais. E a declaração da China de uma amizade “sem limites” com Moscovo ajudou a Rússia a resistir a sanções sem precedentes impostas pelos EUA e pelos seus aliados.

Macron reiterou que não pode haver segurança na Europa sem segurança na Ucrânia.

“Estamos num ponto de viragem histórico em que as ameaças atingem um nível sem precedentes e os riscos de fragmentação global são consideráveis”, disse Macron.

Xi disse que o conflito só poderia ser resolvido através de negociações envolvendo ambos os lados e alertou contra o uso do conflito entre a Rússia e a Ucrânia como uma ferramenta para criticar a China. “Opomo-nos a que esta crise seja usada para atribuir responsabilidade a um terceiro país, manchar a sua imagem e incitar uma nova guerra fria”, disse Xi.

Por outro lado, a presidente da Comissão Europeia , Ursula von der Leyen , que se juntou às negociações na segunda-feira, disse após a reunião que a UE está preparada para utilizar todas as ferramentas disponíveis para defender as suas economias se a China não oferecer acesso justo aos seus mercados.

A UE está a tornar-se mais dura nas relações comerciais com a China, ecoando as preocupações dos EUA sobre o excesso de capacidade alimentado pelo Estado na indústria verde. Essa mudança de retórica já foi posta em prática com o lançamento de uma investigação sobre os subsídios aos veículos elétricos chineses no Outono de 2023. O bloco deu seguimento no mês passado com uma investigação separada sobre a aquisição de dispositivos médicos.

Por seu lado, a China lançou uma investigação anti-dumping sobre produtos de bebidas alcoólicas, uma medida que poderia prejudicar desproporcionalmente os produtores de conhaque franceses. De forma mais ampla, a China negou a geração de excesso de capacidade e acusa a UE de protecionismo.

De acordo com a Xinhua, Xi reiterou essa posição nas conversações com Macron e von der Leyen, dizendo que não há problema de capacidade visto da perspectiva da vantagem comparativa ou da procura do mercado global.