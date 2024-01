As vendas de semicondutores da ASML triplicaram no último trimestre de 2023, com a China a liderar as encomendas

Os pedidos da ASML Holding NV, empresa com sede na Holanda, mais que triplicaram no último trimestre em relação aos três meses anteriores, num sinal de que a indústria de semicondutores está ressurgindo.

As encomendas subiram para um recorde de 9,19 mil milhões de euros (9,98 mil milhões de dólares) no quarto trimestre, em comparação com 2,6 mil milhões de euros entre julho e setembro, impulsionadas pela procura pelas suas máquinas mais sofisticadas, afirmou a empresa de tecnologia mais valiosa da Europa num comunicado divulgado na quarta-feira.

A ASML é a única empresa no mundo que produz os equipamentos necessários para fabricar os semicondutores mais sofisticados, e a demanda por seus produtos é um indicador da saúde do setor. Pedidos recordes para suas máquinas de litografia ultravioleta extrema de última geração mostram otimismo entre os maiores clientes da tecnologia, incluindo Intel Corp. , Samsung Electronics Co. e Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Os resultados da ASML são o mais recente sinal de que uma recuperação no setor de fabricação de chips está em andamento. A Associação da Indústria de Semicondutores disse este mês que as vendas de chips aumentaram em novembro, após mais de um ano de quedas.

A China foi responsável por 39% das vendas da ASML no quarto trimestre e tornou-se o maior mercado da empresa em 2023.

A ASML tem sido alvo dos esforços dos Estados Unidos para restringir as exportações de tecnologia de ponta para a China. No ano passado, a administração do presidente dos EUA, Joe Biden, instou o governo holandês a impedir a ASML de enviar algumas máquinas de litografia ultravioleta profunda de imersão, a sua segunda maquinaria mais capaz, para a China sem licença.

O fabricante holandês tinha licenças para enviar três máquinas de litografia DUV topo de gama para empresas chinesas antes deste mês, quando as novas restrições entraram em vigor. No entanto, as autoridades dos EUA contactaram a ASML no final do ano passado para lhes pedir que suspendessem imediatamente os envios programados de algumas das máquinas para clientes chineses, informou a Bloomberg News anteriormente, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A ASML, que já está impedida de vender as suas máquinas ultravioleta extremas mais avançadas à China, espera que até 15% das vendas da China este ano sejam afectadas pelas novas medidas de controlo das exportações.