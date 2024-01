Nigéria aumenta a transparência do mercado Forex na tentativa de derrotar o mercado cambial de rua

A Nigéria está a trazer novamente o comércio de divisas à vista do público, o mais recente passo na sua tentativa de reduzir a diferença entre a taxa oficial e não oficial da sua moeda naira.

O órgão de fiscalização de crimes financeiros do país deu à Associação de Operadores de Câmbio da Nigéria autorização para publicar as taxas de compra e venda da naira em relação ao dólar online.

A medida pretende “aumentar a competitividade e a descoberta de preços no mercado e desafiar o mercado paralelo”, disse o presidente do grupo, Aminu Gwadabe.

A medida reverte medidas tomadas pela anterior liderança do banco central para controlar as casas de câmbio e limitar a visibilidade do mercado não oficial, num esforço para reforçar a naira oficial. Esse movimento apenas levou a atividade para a rua e para as sombras.

As taxas do Naira serão agora amplamente visíveis online – parte de um esforço mais amplo da nação mais populosa de África para se afastar de uma taxa de câmbio controlada e unificar os dois mercados.

O processo para aliviar o regime monetário de longa data do país, que a Nigéria espera atrair investimento estrangeiro, começou semanas depois da posse do recém-eleito Presidente Bola Tinubu , no final de Maio. Mas tem sido difícil até agora.

A naira enfraqueceu cerca de 50% face ao dólar desde que as reformas foram anunciadas em Junho e o spread entre os dois mercados – que se fundiram brevemente – aumentou devido à escassez local de dólares.

A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros tem como alvo os comerciantes de moeda, muitos dos quais operam nas ruas, acusando-os de branqueamento de capitais e manipulação.

O banco central também alertou em Setembro os vendedores ambulantes de moeda estrangeira para pararem de apostar contra a naira ou enfrentariam sanções.

Os vendedores ambulantes são apenas parte de um problema maior.

As instituições que procuram grandes somas de dólares, incluindo empresas estrangeiras, que necessitam de repatriar as receitas do naira, obtêm a moeda dos EUA através do banco central à taxa oficial.

A liquidez inadequada no mercado oficial levou a um grande acúmulo de demanda, que o banco central está tentando reduzir, mas ainda tem um longo caminho a percorrer. O ministro das Finanças, Wale Edun, disse à Bloomberg Television em 17 de janeiro que o atraso era de cerca de US$ 5 bilhões. Outros dizem que pode ser o dobro.

Apesar destes esforços, a naira continua sob pressão. O seu valor no mercado não oficial na terça-feira era de cerca de 1.365 nairas por dólar, um mínimo histórico e mais de 30% acima da taxa oficial.

Além disso, não está claro se as taxas a serem publicadas pelas casas de câmbio serão muito diferentes daquelas já cobradas pelos negociantes de rua, que também são operadores licenciados.

Em Setembro, o banco central limitou a taxa à qual as agências cambiais podem transacionar na moeda em mais ou menos 2,5% da média oficial ponderada do mercado do dia anterior.