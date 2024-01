A forte expansão das energias renováveis reduz o mercado de carbono na Europa

O mercado de carbono da Europa caminha para o pior início de ano desde 2016, à medida que a rápida expansão das energias renováveis reduz a necessidade de combustíveis fósseis.

O pagamento de licenças visa motivar as empresas a investir em tecnologias para reduzir as emissões. No entanto, grande parte do trabalho para reduzir a poluição no sector da energia está a ser feito através de custos de energia estruturalmente mais elevados após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o que acelerou a implantação da energia solar e eólica.

A recente queda nos preços do carbono está ligada a uma série de fatores, incluindo a produção de energias renováveis acima da média e um abrandamento industrial prolongado. Os futuros de carbono de referência caíram para o nível mais baixo desde março de 2022 na segunda-feira, e caíram cerca de 22% até agora em 2024. Os contratos estão quase 40% abaixo do recorde alcançado em fevereiro passado.

A Europa instalou um número crescente de painéis solares nos últimos anos, à medida que os consumidores recorrem a fontes de eletricidade baratas e de instalação rápida para limitar a exposição aos elevados preços da energia. As instalações anuais na União Europeia saltaram para um recorde de mais de 51 gigawatts no ano passado, 87% a mais do que em 2021, segundo a BloombergNEF.

As turbinas eólicas também aumentaram constantemente e os ventos fortes aumentaram a produção. A recuperação da frota nuclear e das reservas hidroelétricas de França também ajudou.

Se as empresas de energia queimarem menos gás e carvão, precisarão de menos licenças para contabilizar as suas emissões. As emissões globais do setor energético caíram mais de 23% em 2023, de acordo com dados da empresa de geoanalítica Kayrros SAS .

Além de uma maior implantação de energias limpas, a economia da Europa tem lutado para recuperar, levando a uma queda na procura de gás natural, com preços mais baixos a minar a economia das estações alimentadas a carvão mais poluentes. O consumo geral de energia permanece moderado, com analistas da BloombergNEF dizendo que é incerto até que ponto ele irá se recuperar devido à crescente adoção de tecnologias mais eficientes em termos energéticos e de energia solar nos telhados.

As mudanças permanentes na indústria europeia também podem pesar sobre a procura de combustíveis fósseis a longo prazo.

As duas grandes coisas do ano passado foram a mudança massiva para o aumento da geração renovável e também a falta de qualquer recuperação real nas emissões industriais.

Um preço mais baixo do carbono, por enquanto, poderia ajudar a aliviar a pressão sobre os políticos europeus por parte dos críticos que consideram as políticas climáticas do bloco demasiado onerosas. E pode dar às empresas a oportunidade de descarbonizar ou comprar licenças mais baratas antes dos aumentos de preços esperados no final desta década.