China afirma que investigação ‘injusta’ de subsídios a veículos elétricos pode prejudicar as relações com a UE

O embaixador da China na União Europeia classificou como “injusta” a investigação do bloco sobre os fabricantes chineses de veículos elétricos sobre os subsídios estatais, emitindo um aviso velado de que mais produtos europeus poderiam enfrentar investigações comerciais.

Numa entrevista à Bloomberg, Fu Cong observou que a UE subsidia muitas das suas próprias empresas e disse que se a China adotasse a mesma abordagem que a UE fez, “há muitas coisas que poderiam estar sujeitas a investigação”.

A China está a cooperar com a investigação da UE “porque queremos evitar uma situação em que os dois lados tenham de recorrer a medidas comerciais um contra o outro”, acrescentou.

As tensões comerciais têm aumentado desde que a UE abriu a sua investigação sobre veículos eléctricos e a China anunciou este mês uma investigação anti-dumping sobre as vendas de brandy . A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou no ano passado uma estratégia de “redução do risco”, mas não de “desacoplamento” da China, uma formulação que outros países, incluindo os Estados Unidos, rapidamente fizeram eco.

Na quarta-feira, a UE apresentará um conjunto de propostas destinadas a defender-se contra medidas económicas coercivas de países como a China e a Rússia, incluindo regras que lhe permitiriam rastrear e potencialmente bloquear o investimento estrangeiro em indústrias sensíveis.

Essas medidas são “principalmente direcionadas à China”, disse Fu. A China “compreende perfeitamente” o desejo dos países europeus de aumentar a segurança económica, mas os passos recentes da UE foram exagerados, acrescentou.

Fu criticou a forma como a UE está a conduzir a sua investigação sobre EV, citando o que chamou de “exclusão deliberada” das principais empresas da investigação.

A amostra de empresas inclui apenas empresas chinesas e não empresas como a Tesla ou marcas europeias que fabricam na China através de joint ventures. As empresas selecionadas são mais representativas do problema que a UE pretende resolver, disseram à Bloomberg pessoas familiarizadas com a decisão.

Apesar de toda a tensão, Fu disse que a UE e a China têm muito espaço para cooperação, especialmente se a Europa puder construir uma economia mais forte e desenvolver a sua própria política externa. As autoridades chinesas têm frequentemente pressionado a UE a desenvolver uma política externa distinta da dos EUA.

Como alternativa aos limites ao comércio e ao investimento, a China quer estabelecer um mecanismo de diálogo que “garanta que nenhum dos lados usará como arma a dependência dos outros”, disse Fu. “A China está disposta até a assumir compromissos juridicamente vinculativos”, acrescentou, sem fornecer detalhes.

O ritmo das reuniões entre responsáveis chineses e da UE acelerou nos últimos dois anos, mas muitas vezes produziram poucos progressos. Em 2022, o chefe da política externa da UE, Josep Borrell , descreveu uma cimeira com a China como um “diálogo de surdos”.