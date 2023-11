Angola na 24.ª Conferência Internacional dos Chefes de Justiça do Mundo

Angola está a participar na 24.ª Conferência Internacional dos Chefes de Justiça do Mundo, que decorre de 1 a 7 de Novembro, em Lucknow, na índia.

Trata-se de uma reunião anual do mais alto escalão para abordagem de questões jurídicas globais, troca de experiências e colaboração Internacional no domínio do direito e do sistema judiciário.

Segundo nota a que a ANGOP teve acesso, o presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, irá dissertar sobre “O Caso de um Tribunal Internacional Anti-corrupção”, enquadrado no grupo temático número 1, que aborda a Reforma da Carta das Nações Unidas.

O formato do evento contempla a discussão de uma ampla gama de tópicos, incluindo reformas judiciais, direitos humanos, desenvolvimento sustentável e acesso à justiça.

A 24ª edição da Cimeira Internacional dos Chefes de Justiça do Mundo (2023) tem como lema central ” Unindo o Mundo para as Crianças, através de uma legislação Mundial Aplicável e de uma Governação Global Eficaz”.

Na sessão plenária final, prevista para o dia 06 (segunda-feira), será aprovada uma resolução onde estará plasmada a visão do poder judicial para a reforma da Carta das Nações Unidas, cuja conferência de revisão está prevista para 2024.

O programa da conferência distribui os debates por 6 grupos temáticos em sessões paralelas, de acordo a ordem, Reforma da Carta das Nações Unidas, Lei Mundial Aplicável, Desenvolvimento humano: Educação, Saúde, Emprego, Desigualdade, Acção para as alterações climáticas, Desarmamento e uma Força de Paz da ONU e o Papel das ONG’s, da Sociedade Civil e das Coligações Inteligentes na Governação Global.

A resolução final da conferência deverá ser adoptada pelos países participantes.

O evento é organizado pela City Montessori School (CMS), entidade fundada pelo Dr. Jadish Gandhi, antigo vencedor do Prémio UNESCO Educação para a Paz.