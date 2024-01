Ministro da Defesa orienta acto central do 4 de Janeiro

De acordo com o programa da efeméride, o ministro chega nas primeiras horas de quinta-feira ao município de Xá-muteba, vindo de Malanje por terra.

O acto político será antecedido de uma cerimónia de deposição de coroas de flores ao túmulo do saldado desconhecido, em que participarão membros do governo local, da delegação do ministro da Defesa, entidades eclesiásticas, entre outros.

A revolta dos camponeses da região da Baixa de Kassanje contra o regime colonial português, a 4 de Janeiro de 1961, na antiga companhia luso-belga da Cotonang, em Malanje, assim como o início da luta armada, a 4 de Fevereiro do mesmo ano, impulsionaram a conquista da Independência Nacional, a 11 de Novembro de 1975.HD