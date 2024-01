O sector do turismo em Portugal bate novo recorde de receitas

Portugal arrecadou mais dinheiro do que nunca com o turismo em 2023, segundo o secretário de Estado do país, que espera que o sector continue a crescer.

As receitas do turismo aumentaram para mais de 25 mil milhões de euros em 2023, face aos 21,1 mil milhões de euros do ano anterior, disse o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, em comentários aos jornalistas em Lisboa, na quarta-feira. As dormidas também aumentaram 10,5% no ano passado.

“Foi o melhor ano da história do turismo em Portugal”, disse Fazenda, acrescentando: “Em 2024 vamos crescer ainda mais do que em 2023”.

Turistas de França, Espanha e Alemanha – os principais mercados de Portugal – ajudaram a aumentar o número de visitantes ao país do sul da Europa, disse o secretário de Estado, sendo os britânicos o maior grupo de visitantes. Ele também citou um número crescente de viajantes dos Estados Unidos e do Brasil.

Nuno Fazenda falava à margem de uma conferência em Lisboa em que os responsáveis lançaram uma nova campanha intitulada “Não é turismo. é Futurismo.” O seu objetivo é promover o turismo sustentável que beneficie as comunidades locais durante todo o ano.

Embora o turismo represente cerca de 15% da economia de Portugal e 9% dos empregos, a administração socialista cessante culpou o arrendamento turístico de curta duração por ajudar a alimentar a escassez de habitação. Em Lisboa, os preços dos imóveis residenciais são agora mais elevados do que em Milão, Madrid e Berlim, de acordo com o Bloomberg City Tracker.