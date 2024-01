Estados Unidos pressionaram a Holanda para bloquear a venda de máquinas de chips destinadas à China

A ASML Holding NV cancelou os envios de algumas das suas máquinas para a China a pedido do governo dos Estados Unidos, semanas antes das proibições de exportação de equipamentos de fabricação de chips de última geração entrarem em vigor, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

O fabricante holandês tinha licenças para enviar três máquinas de litografia ultravioleta profunda de última geração para empresas chinesas até janeiro, quando novas restrições entrem em pleno vigor. No entanto, as autoridades norte-americanas contactaram a ASML para lhes pedir que suspendessem imediatamente os envios pré-programados de algumas das máquinas para clientes chineses.

Biden está a reprimir as tentativas de Pequim de criar a sua própria indústria avançada de semicondutores, e os EUA e os seus aliados estão a bloquear o acesso à tecnologia importada. A Huawei Technologies Co. da China produziu um smartphone para rivalizar com a Apple Inc.’ O iPhone do ano passado usou chips de última geração feitos com máquinas de litografia de imersão da ASML, informou a Bloomberg News .

ASML, a maior empresa de tecnologia da Europa, confirmou que o governo holandês revogou parcialmente licenças recentemente para o envio de determinados sistemas de litografia para a China, afetando um pequeno número de clientes chineses. Num comunicado divulgado após o relatório da Bloomberg, a empresa disse que manteve discussões recentes com os EUA sobre o âmbito e o impacto dos seus regulamentos de controlo de exportações, sem dar mais detalhes. A ASML disse que não espera que o último bloqueio tenha um “impacto material nas nossas perspectivas financeiras para 2023”.

Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês classificou a intervenção dos EUA no acesso da China à tecnologia como um acto de “hegemonia” e instou o governo holandês a “respeitar o espírito do contrato e a ordem mundial, para salvaguardar os benefícios mútuos dos dois países”.

Esta repressão mais recente – que pode ter atingido a SMIC, um dos principais fabricantes de chips da China – acabará por motivar Pequim a acelerar o desenvolvimento da sua própria tecnologia, caminhando para a independência de fornecedores internacionais, de acordo com alguns analistas.