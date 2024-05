Estados Unidos e a Arábia Saudita estão próximos de um acordo que visa remodelar a geopolítica do Médio Oriente

Os Estados Unidos e a Arábia Saudita estão a aproximar-se de um acordo histórico que ofereceria garantias de segurança ao reino saudita e traçaria um possível caminho para laços diplomáticos com Israel, se o seu governo pusesse fim à guerra em Gaza, anunciou a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

O acordo enfrenta muitos obstáculos, mas representaria uma nova versão de um quadro que foi destruído quando militantes do Hamas atacaram Israel em 7 de Outubro, desencadeando o conflito em Gaza. As negociações entre Washington e Riad aceleraram recentemente e muitas autoridades estão otimistas de que poderão chegar a um acordo dentro de semanas.

Um tal acordo iria potencialmente remodelar a geopolítica do Médio Oriente. Além de reforçar a segurança de Israel e da Arábia Saudita, fortaleceria a posição dos Estados Unidos na região à custa do Irão e até da China.

O pacto poderá oferecer à Arábia Saudita um acordo suficientemente forte para necessitar da aprovação do Senado dos EUA e até dar ao maior exportador de petróleo do mundo acesso a armas avançadas dos EUA que anteriormente estavam fora dos limites.

O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman concordaria em limitar a tecnologia chinesa das redes mais sensíveis do seu país em troca de grandes investimentos dos EUA em inteligência artificial e computação quântica, e obteria ajuda americana para desenvolver o seu programa nuclear civil.

De acordo com a Bloomberg, assim que os EUA e a Arábia Saudita concluírem o seu acordo, apresentarão ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, uma escolha: aderir ao acordo, o que implicaria laços diplomáticos formais com a Arábia Saudita pela primeira vez, mais investimento e integração regional, ou ficar atrás. As condições-chave para Netanyahu não seriam uma tarefa fácil – acabar com a guerra em Gaza e concordar com um caminho para a criação de um Estado palestiniano.

As últimas conversas representam uma mudança na abordagem de Biden e do Príncipe Mohammed. Tal como concebido originalmente, o acordo teria sido um acordo tripartido que forjou as relações diplomáticas saudita-israelenses, juntamente com um maior investimento e integração na região.

Agora, os EUA e a Arábia Saudita consideram que um acordo entre si é fundamental para acabar com a guerra entre Israel e o Hamas, que aumentou a tensão no Médio Oriente alargado e levou a enormes protestos no Ocidente. Internamente, a Arábia Saudita intensificou a detenção de cidadãos por publicações nas redes sociais relacionadas com a guerra.

Os EUA e a Arábia Saudita ofereceriam a Israel uma série de incentivos económicos, de segurança e diplomáticos se este reduzisse os planos de invasão de Rafah, a cidade do sul de Gaza onde mais de 1 milhão de palestinianos se refugiaram, e rapidamente concluísse a sua guerra com o Hamas.

Para Netanyahu, outra vantagem é que um pacto ajudaria a combater a agressão do Irão. Desde que eclodiu a guerra em Gaza, Israel e o Irão trocaram o seu primeiro fogo directo e as milícias por procuração de Teerão, como o Hezbollah, atacaram regularmente o Estado judeu.

Alguns aspectos do acordo reflectiriam os acordos que os Estados Unidos fizeram nos últimos meses com outros parceiros regionais, incluindo os Emirados Árabes Unidos. Nesse caso, a principal empresa de inteligência artificial de Abu Dhabi, a G42, concordou em encerrar a cooperação com a China em troca de um investimento da Microsoft Corp.

No caso da Arábia Saudita, que também está ansiosa por desenvolver inteligência artificial e semicondutores localmente, os EUA afirmaram que não poderão fazê-lo com a ajuda americana se mantiverem a tecnologia chinesa. A Arábia Saudita teria de concordar em não prosseguir a cooperação em tecnologia avançada com adversários dos EUA, disse a Bloomberg, citando uma pessoa familiarizada com o assunto.

E a Arábia Saudita conseguiria realizar o seu desejo há muito desejado de um programa nuclear civil. Em troca, os EUA teriam acesso ao urânio do reino.