Bancos Comerciais adquirem USD 200 milhões disponibilizados pelo BNA

Dezassete bancos comerciais adquiriram um total de USD 200 Milhões disponibilizados, esta segunda-feira (06), pelo Banco Nacional de Angola (BNA), no âmbito da gestão da política monetária, soube hoje a ANGOP.

O comunicado sobre o Mercado Cambial-Venda Pontual de Divisas, divulgado esta terça-feira, no site do BNA, refere que as operações foram efectivadas à taxa de câmbio média em vigor no momento da transacção de USD/AOA 843,5300 e realizada através da Plataforma Bloomberg FXGO.

Referir que no sistema financeiro existem 23 instituições bancárias, sendo 21 de capital privado e duas de capital público.

Há ainda 62 instituições financeiras não bancárias, das quais 26 casas de câmbio, 19 sociedades de micro-crédito, 15 sociedades prestadoras de serviços de pagamento e duas cooperativas de crédito. HM/VC