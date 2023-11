Depois da indústria eólica, agora é a indústria solar a enfrentar dificuldades financeiras nos EUA, num golpe para as energias renováveis

As empresas de energia solar doméstica nos EUA reduziram as suas perspetivas esta semana, em meio a uma série de desafios que estão arrastando o setor para baixo. Os investidores perceberam.

Sunrun Inc., SunPower Corp. e SolarEdge Technologies Inc. relataram vendas mais fracas do que o esperado no terceiro trimestre. Os principais culpados: taxas de juro mais elevadas, um excesso de oferta de equipamento e incentivos estatais drasticamente reduzidos na Califórnia – o mercado interno mais importante.

“Este tem sido um momento volátil”, disse Mary Powell, CEO da Sunrun, sobre os resultados numa teleconferência.

Os comentários foram feitos logo depois que a Sunrun revelou que uma queda no preço de suas ações levou a empresa a cobrar US$ 1,2 bilhão para amortizar o valor de sua compra da rival Vivint Solar em 2020.

É uma turbulência surpreendente para um setor renovável que gerou uma onda de entusiasmo pelo investimento sustentável desde a eleição do presidente Joe Biden. Mas os ventos económicos contrários e a redução dos subsídios aos telhados da Califórnia superaram recentemente os generosos incentivos concedidos na histórica lei climática que Biden assinou há apenas 14 meses.

A liquidação não é exclusiva da Sunrun, a maior empresa de energia solar para telhados dos EUA. O ETF Invesco Solar, que monitora as ações do setor, caiu 41% este ano.

Em resposta à turbulência do mercado, as empresas de energia solar doméstica dizem que estão a cortar custos, a aumentar os preços e a vender sistemas de baterias com margens mais elevadas.