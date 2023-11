Agentes do Serviço Secreto que protegem neta de Biden disparam contra assaltantes

Agentes do Serviço Secreto que protegem a neta do Presidente ods Estados Unidos, Joe Biden, dispararam tiros depois de três pessoas terem tentado roubar um carro não identificado daquele serviço em Washington, disse uma fonte policial à Associated Press (AP).

Os agentes, designados para proteger Naomi Biden, estavam com ela na área de Georgetown na noite de domingo, 12, quando viram três pessoas quebrar uma janela do carro que estava estacionado e desocupado, acrescentou a mesma fonte que falou sob anonimato.

Mais tarde, o Serviço Secreto informou que um dos agentes disparou tiros, mas ninguém foi atingido.

As três pessoas fugiram num carro vermelho e o Serviço Secreto enviou um boletim de ocorrência à Polícia Metropolitana para seguir o caso.

Washington registou um aumento significativo no número de roubos, principalmente de carros neste ano.

A polícia informou mais de 750 roubos de carros em 2023 e mais de 6.000 relatos de veículos roubados na capital do país.

Em fevereiro, a deputada norte-americana Angie Craig, de Minnesota, foi agredida no prédio onde mora e ficou com hematomas.

No mês passado, o deputado Henry Cuellar, do Texas, foi assaltado perto do Capitólio por três homens armados, que roubaram seu carro, mas sem o agredir.

A criminalidade violenta em Washington aumentou mais de 40% em relação ao ano passado.