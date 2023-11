A desaceleração da economia da China afetará o crescimento da África Subsaariana

A China criou laços económicos profundos com países da África Subsariana ao longo dos últimos 20 anos, tornando-a no maior parceiro comercial individual da região. A China compra um quinto das exportações da região – metais, minerais e combustíveis – e fornece a maior parte dos bens manufaturados e maquinaria importados pelos países africanos.

No entanto, a recuperação da China da pandemia abrandou recentemente devido a uma recessão imobiliária e à diminuição da procura pelos seus bens manufaturados, à medida que o crescimento global também abrandou.

Isto é importante para África. Um declínio de um ponto percentual na taxa de crescimento da China poderia reduzir o crescimento médio na região em cerca de 0,25 pontos percentuais no prazo de um ano, de acordo com o FMI. Para os exportadores de petróleo, como Angola e Nigéria, a perda poderá ser de 0,5 pontos percentuais, em média.

Os efeitos em cascata do abrandamento da economia da China estendem-se aos empréstimos soberanos à África Subsariana, que caíram para menos de mil milhões de dólares no ano passado – o nível mais baixo em quase duas décadas. O corte marca um afastamento do financiamento de grandes infra-estruturas, à medida que vários países africanos lutam com a escalada da dívida pública .

Os empréstimos chineses à região aumentaram rapidamente na década de 2000, com a percentagem do país no total da dívida pública externa da África Subsariana a saltar de menos de 2 por cento antes de 2005 para 17 por cento em 2021.

Isto faz da China o maior credor oficial bilateral aos países da região. Contudo, a parte da dívida à China permanece relativamente pequena, pouco menos de 6% da dívida pública global da região, e é maioritariamente devida por cinco países – Angola, Camarões, Quénia, Nigéria e Zâmbia.

Adaptando-se à fragmentação geoeconómica

Com o aumento da fragmentação geoeconómica , os países da África Subsariana terão de se adaptar ao abrandamento do crescimento da China e ao declínio dos compromissos económicos, criando resiliência através do aumento do comércio inter-africano e da reconstrução de reservas, nomeadamente através de reformas da política fiscal e melhorias na administração de receitas.

Os esforços para diversificar as economias africanas são também vitais para sustentar o crescimento futuro. A forte procura de minerais que apoiam o desenvolvimento de energias renováveis poderia constituir uma oportunidade para os países estabelecerem novas relações comerciais e desenvolverem mais capacidades de processamento local.

Os países podem melhorar a sua competitividade criando um ambiente empresarial favorável, investindo em infra-estruturas e aprofundando os mercados financeiros nacionais.