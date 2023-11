China apela aos credores privados da Zâmbia para assumirem ‘fardo justo’ na reestruturação da dívida

A China pediu aos credores da Zâmbia que assumam um “fardo justo” na reestruturação da dívida do país, depois que o FMI e os credores oficiais, incluindo Pequim, “expressaram reservas” sobre um acordo que a Zâmbia firmou com detentores de títulos privados.

A Zâmbia e um comité de detentores de títulos continuavam as negociações, disse o Ministério das Finanças do produtor de cobre na sexta-feira, depois de o comité oficial de credores co-presidido pela China e França e pelo Fundo Monetário Internacional terem manifestado as suas dúvidas durante os “últimos dias”.

Não há quaisquer detalhes sobre quais eram estas dúvidas, mas o grupo de campanha Debt Justice calculou que os detentores de obrigações privados receberiam mais dinheiro de volta do que os credores oficiais se o negócio fosse concretizado.

“Todos os credores devem trabalhar em conjunto e participar na liquidação da dívida da Zâmbia, de acordo com o princípio de ‘acção comum e fardo justo'”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China na segunda-feira, numa resposta enviada por fax a uma pergunta da Reuters sobre as reservas sobre o acordo com os detentores de títulos.

A Zâmbia entrou em incumprimento há três anos e finalmente conseguiu um acordo de princípio com um grupo de detentores de obrigações no final de Outubro, menos de duas semanas depois de ter alcançado um acordo de reestruturação com os credores oficiais .

“O pessoal do FMI tem trabalhado com as autoridades e os seus conselheiros para avaliar as implicações do acordo de princípio proposto (AIP)”, disse um porta-voz do FMI.

“São necessárias mais discussões e modificações para alinhar esta proposta inicial mais plenamente com os requisitos do programa. Entendemos que as autoridades pretendem discutir mais profundamente com os seus credores nos próximos dias.”