Rússia escapa às sanções económicas ocidentais, o preço do petróleo russo atinge US$ 80, ultrapassando o limite de US$ 60 imposto pelo G7

O limite máximo de preços das vendas de petróleo da Rússia, estabelecido pelo G7 no quadro das sanções à Rússia, está a ser quase completamente contornado, de acordo com autoridades ocidentais e dados de exportação russos.

Um alto funcionário do governo europeu disse que “quase nenhum” dos carregamentos de petróleo bruto transportado por via marítima em outubro foi executado abaixo do limite de 60 dólares por barril que o G7 e os seus aliados tentaram impor.

“Os dados mais recentes mostram que teremos que nos fortalecer . . . não há absolutamente nenhum desejo de deixar a Rússia continuar fazendo isso”, disse a autoridade.

A capacidade de Moscovo para contornar o limite de preços forçou os países a explorar formas de reforçar uma das suas principais sanções económicas contra o Kremlin, incluindo a repressão do acesso da Rússia ao mercado de petroleiros usados.

As preocupações no Ocidente são apoiadas pelas estatísticas oficiais russas sobre as vendas de petróleo em outubro, que mostram que o preço médio recebido foi superior a 80 dólares por barril.

O salto nos preços russos foi um golpe nos esforços do G7 para limitar os fundos que fluem para o Kremlin para financiar a sua invasão em grande escala da Ucrânia, e ocorre num momento em que Kiev fez apenas progressos limitados na sua contra-ofensiva.

Os membros do G7 e a Austrália introduziram medidas de limite de preços para o petróleo bruto em Dezembro passado, com o objectivo de reduzir as receitas da Rússia, cortando o acesso a serviços ocidentais, como transporte marítimo e seguros, a menos que os comerciantes respeitassem o limite de 60 dólares.

Embora as medidas tenham tido algum sucesso inicial, a Rússia provou ser hábil na sua resposta, construindo a sua chamada “frota sombra” de petroleiros envelhecidos para contornar os mercados ocidentais, por exemplo.

O preço médio dos Urais, o principal produto de exportação da Rússia, ultrapassou o limite de 60 dólares este verão, à medida que os preços do petróleo subiram devido aos cortes de oferta por parte da Arábia Saudita e de Moscovo com o cartel mais amplo da Opep+, mas uma parte substancial continuou a ser negociada abaixo desse nível.

Mas, no final de setembro, o FT informou que quase três quartos de todos os fluxos marítimos de petróleo russo viajaram sem seguro ocidental em Agosto, um sinal importante de que mais pessoas estavam a começar a contornar o limite. Em outubro, apenas 37 dos 134 navios que transportavam petróleo russo tinham seguro ocidental e as autoridades dizem que o número que opera abaixo do limite é agora provavelmente muito menor.

As autoridades europeias estão preocupadas com o facto de algumas seguradoras ocidentais terem recebido declarações falsas de empresas ou comerciantes petrolíferos russos, que devem fornecer garantias escritas de que o preço do petróleo bruto está abaixo dos 60 dólares. Um mecanismo pelo qual isto foi alcançado anteriormente é o aumento dos custos de envio.

O preço que a Rússia está a obter pelo seu petróleo ainda está abaixo do Brent, a referência do petróleo, cuja média era de 89 dólares por barril em outubro. Mas a Rússia conseguiu reduzir o desconto oferecido no seu petróleo de 40 dólares por barril no início deste ano para menos de 10 dólares por barril no mês passado.

O limite de preço foi concebido para manter o petróleo russo a fluir nos mercados globais, à medida que os membros do G7 tentavam evitar uma crise de oferta e um aumento de preços que beneficiariam Moscovo.

Os decisores políticos ocidentais que enfrentam eleições também estão interessados em manter os preços sob controlo para ajudar a controlar a inflação. O presidente dos EUA, Joe Biden, que enfrenta uma provável batalha pela reeleição contra o ex-presidente Donald Trump no próximo ano, prometeu tentar manter os preços nas bombas baixos no maior país consumidor de petróleo do mundo. A Rússia também impôs restrições às exportações de combustíveis refinados, culpando a escassez interna, mas levantando receios de que Moscovo possa estrar a utilizar o fornecimento de petróleo como arma.