A União Europeia chega a acordo político sobre a Lei das Matérias-Primas Estratégicas

O Parlamento Europeu e o Conselho Europeu chegaram, ontem, a um acordo sobre a Lei das Matérias-Primas Críticas (CRMA), apresentada pela Comissão Europeia. A lei estabelece uma série de ações abrangentes para garantir o acesso da UE a um abastecimento seguro, diversificado, acessível e sustentável de matérias-primas essenciais.

Isto é essencial para a competitividade da Europa, nomeadamente para as indústrias verdes e digitais, bem como para a defesa e a indústria aeroespacial.

As novas regras ajudam a aumentar as capacidades nacionais para matérias-primas críticas ao longo da cadeia de abastecimento, complementando iniciativas para diversificar o seu abastecimento através de parcerias internacionais apoiadas pelo mecanismo Global Gateway.

Os parâmetros de referência acordados especificam que a UE deverá ter capacidade para extrair 10%, processar 40% e reciclar 25% do seu consumo anual de matérias-primas estratégicas até 2030. Em termos de reciclagem, o acordo também garante que a EU tomará progressivamente em conta os resíduos para determinar os objectivos de reciclagem. O compromisso inclui também o objetivo de mitigar a procura através da eficiência dos recursos e do progresso tecnológico. A UE deve também diversificar as suas importações de matérias-primas estratégicas, para não depender de uma única fonte de abastecimento para mais de 65% do seu consumo.

Para reforçar as capacidades internas da UE, a Comissão e os Estados-Membros identificarão projetos estratégicos ao longo da cadeia de valor que beneficiarão de procedimentos de licenciamento mais simplificados, rápidos e eficientes, bem como de acesso facilitado ao financiamento.

O acordo também estende o escopo dos Projetos Estratégicos àqueles que permitem a produção de materiais que substituam matérias-primas estratégicas. Além disso, a lei garante que os esforços para construir cadeias de valor seguras e sustentáveis de matérias-primas críticas, através de projetos estratégicos na UE ou em países terceiros, sejam realizados em conformidade com elevados padrões ambientais, sociais e de governação.

O acordo prevê que a lista de matérias-primas críticas e estratégicas passará a fazer parte da legislação da UE e acrescenta o alumínio e a grafite sintética à lista. Estas matérias-primas foram identificadas dada a sua importância estratégica para os setores ecológico, digital, da defesa e espacial e o aumento previsto da procura que excederá a oferta previsível. A lei também introduz uma monitorização eficaz das cadeias de abastecimento de matérias-primas críticas e uma obrigação para as grandes empresas de realizarem avaliações de risco das suas cadeias de abastecimento. Prevê também a coordenação de reservas estratégicas de matérias-primas entre os Estados-Membros.