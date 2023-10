UE-Angola: Conselho da UE dá luz verde ao primeiro acordo de facilitação de investimentos em África

O Conselho da União Europeia adotou, hoje 9 de Outubro, uma decisão sobre a assinatura do acordo de facilitação de investimentos sustentáveis (SIFA) entre a União Europeia e Angola. Este acordo tornará mais fácil atrair e expandir investimentos, integrando simultaneamente compromissos ambientais e de direitos laborais na relação UE-Angola.

Matérias-primas e recursos energéticos

Este é o primeiro acordo sobre facilitação de investimentos sustentáveis que a UE já negociou. A economia de Angola baseia-se actualmente nas suas abundantes matérias-primas e recursos energéticos. Durante o período de 20 anos que o acordo cobre, Angola será capaz de diversificar o seu modelo económico e melhorar o clima de investimento para investidores estrangeiros e locais.

Angola é o sétimo maior destino de investimento no continente africano para investidores da UE, cobrindo 5,4% do stock de investimento directo estrangeiro da UE (9,9 mil milhões de euros de IDE em 2020).

Principais elementos e benefícios do SIFA

• abrange todos os setores económicos para incentivar a diversificação para novas áreas, como exportações de alimentos, manufatura ou serviços

• oferece maior segurança jurídica: regras transparentes e mais claras para beneficiar os investidores

• garante maior responsabilização de agências e funcionários públicos

• garante mais voz para a sociedade civil

• introduz compromissos recíprocos com investidores de ambos os lados

• garante o respeito às normas ambientais e trabalhistas, que não devem ser enfraquecidas para atrair investimentos

• promove a responsabilidade social corporativa e práticas empresariais responsáveis

• reforça a cooperação bilateral sobre aspectos relacionados com o investimento das alterações climáticas e da igualdade de género

Estes objectivos estão plenamente em consonância com os objectivos do Acordo de Cotonou e do seu acordo sucessor, bem como com o “Acordo de Facilitação de Investimentos para o Desenvolvimento” actualmente em negociação na Organização Mundial do Comércio.

Histórico e próximas etapas

As negociações entre a UE e Angola sobre este acordo foram concluídas em 18 de novembro de 2022.

Em 16 de junho de 2023, a Comissão Europeia enviou ao Conselho propostas sobre a assinatura e celebração do acordo.

Após a adopção da decisão do Conselho, a UE e Angola ainda precisam de assinar o acordo e notificar-se mutuamente sobre a conclusão dos respectivos procedimentos internos, incluindo, para a parte da UE, a aprovação do Parlamento Europeu.