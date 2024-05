A Europa conseguiu navegar com sucesso através de um período tumultuoso, diz o FMI

A Europa conseguiu navegar com sucesso através de um período tumultuoso – a invasão da Ucrânia pela Rússia, um grande choque energético e a emergência de uma economia global mais dividida – e uma aterragem suave está agora ao seu alcance, disse Alfred Kammer, do FMI, num discurso na Casa do Euro do Banco Central Europeu, em Bruxelas, Bélgica.

A recuperação da Europa, alimentada pela procura interna, está firmemente no caminho certo, observou o representante do FMI. No entanto, isto “coloca a atenção sobre aquele que pode ser o problema mais fundamental da Europa: sustentar a recuperação e melhorar as suas perspectivas de crescimento a médio prazo, ainda de aspecto medíocre”, disse Kammer.

A fraqueza crítica da Europa é a baixa produtividade, observou Kammer. “O caminho para um maior crescimento pode passar pelo Mercado Único”, disse ele, citando um estudo recente do FMI que conclui que a redução de 10% das barreiras remanescentes ao Mercado Único de bens e serviços poderia aumentar a produção europeia em até 7 pontos percentuais a longo prazo.

“Fortalecer o Mercado Único ao longo destas dimensões não só ajudará o crescimento – é também a resposta certa à fragmentação geoeconómica, uma vez que fortalece a resiliência europeia”, disse ele, observando que outro benefício de um Mercado Único mais profundamente integrado é a segurança energética. O FMI também apelou para o avanço da União do Mercado de Capitais para catalisar o crescimento da produtividade, bem como mercados de trabalho mais fortes e mais integrados.

“A Europa fez imensos progressos na integração, económica e politicamente, produzindo benefícios substanciais”, disse Kammer. “A jornada precisa continuar sem mais demoras. Um mercado único totalmente integrado aumentaria enormemente a produtividade e, consequentemente, a competitividade da UE. A realização de reformas para alcançar um verdadeiro Mercado Único mostraria mais uma vez como a Europa pode superar até os obstáculos mais graves quando age de forma decisiva e em conjunto”, concluiu.