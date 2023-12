RDC : Distúrbios em Kinshasa com país a espera dos resultados das eleições

A manifestação convocada pela oposição, para protestar contra alegadas fraudes nas eleições em Kinshasa, em torno da sede do Parlamento, acabou por não ocorrer. Um importante dispositivo policial impediu qualquer concentração.

A polícia lançou gás lacrimogéneo em direção aos simpatizantes do candidato à presidência Martin Fayulu reunidos em frente da sede do partido ECIDE. Enquanto os manifestantes responderam atirando pedras contra as forças de segurança, enquanto outros incendiaram pneus na estrada.

Após uma hora de confronto, a polícia investiu a sede do partido e, segundo o chefe da polícia local, 2 agentes ficaram feridos. Do lado dos manifestantes, Martin Fayulu afirma que 11 militantes também foram feridos.

A comissão eleitoral ainda não divulgou a taxa de participação nas eleições, mas relatou que 6 milhões de votos dos 44 milhões de inscritos nas listas eleitorais já foram contabilizados.

O presidente cessante, Félix Tshisekedi, está actualmente na liderança com 79% dos votos, seguido pelo ex-governador da região de Katanga, no sudeste do país, Moise Katumbi, com 14% dos votos, e Martin Fayulu com de 4% dos sufrágios.

Por Rodolphe de Oliveira