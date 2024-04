ÁFRICA 360º

Bem-vindo ao África 360°, um boletim informativo sobre a situação actual do continente em matéria de Integração Regional, Economia e Desenvolvimento — e para onde se dirige.

Destaques das notícias – 10 abril 2024

Africa do Sul teria ignorado o pedido de cimeira da UE durante um ano (News24)

A África do Sul passou mais de um ano a frustrar o seu maior parceiro comercial e maior investidor estrangeiro, a União Europeia, ao não responder aos pedidos de uma cimeira de alto nível, segundo pessoas familiarizadas com a situação. A UE fez vários pedidos à África do Sul para agendar a chamada Cimeira UE-África do Sul nos últimos 12 meses, mas não recebeu uma definição de resposta ou sugestão de uma data. Os atrasos na cimeira estão a enviar um sinal negativo sobre as futuras relações entre a UE e a África do Sul.

Prioridades de desenvolvimento 2024-2029 para a Zâmbia: Infraestruturas e Cadeia de Valor Agrícola (BAD)

O Conselho de Administração do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento aprovou o Documento de Estratégia Nacional (CSP) para a Zâmbia para 2024-2029, que estabelece duas áreas de intervenção prioritárias: “A primeira área enfatiza o desenvolvimento de infra-estruturas com o objectivo de aumentar a produtividade, fortalecer o comércio competitividade, diversificando a economia e melhorando a vida das pessoas. A segunda apoia a adição de valor e a criação de emprego e é dirigida às mulheres e aos jovens”, afirmou Raubil. Durowoju , chefe do Escritório Nacional do Grupo do Banco na Zâmbia. “O objectivo deste novo CSP é apoiar a visão da Zâmbia de acelerar a sua transformação socioeconómica para melhorar os meios de subsistência”, comentou.

Nigéria empréstimo do Afreximbank garantido por petróleo de US$ 1,05 mil milhões em maio (Notícias sobre liderança)

A Nigéria receberá em Maio um empréstimo de 1,05 mil milhões de dólares do Banco Africano de Exportações e Importações ( Afreximbank ), fazendo parte de um mecanismo de pré-pagamento de 3,3 mil milhões de dólares organizado pela Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPCL), informa a Bloomberg. Os fundos serão reembolsados com cargas de petróleo bruto da NNPCL. Recorde-se que dois terços do maior empréstimo sindicalizado obtido pelo maior produtor de petróleo de África foram desembolsados em Janeiro.

Etiópia: Ministério se esforça para criar um ecossistema de processamento de alimentos resiliente e fortalecer a indústria

(ENA)

Várias políticas e estratégias que fortalecem a indústria de transformação alimentar foram desenvolvidas e foram envidados esforços para criar um ecossistema de transformação alimentar mais resiliente, de acordo com o Ministério da Indústria. Um fórum sobre “Crescimento empresarial sustentável e maior resiliência num ecossistema de processamento de alimentos favorável” foi realizado recentemente em Adis Abeba. Actualmente, existem mais de 1.600 processadores de alimentos, incluindo indústrias de médio e grande porte, que desempenham um papel vital na produção, distribuição, criação de empregos e substituição de importações seguras de alimentos.

Etiópia preparada para aderir à EAC, diz CS Malonza (KBC)

A Etiópia deverá tornar-se o nono estado membro da Comunidade da África Oriental (EAC), poucos meses após a admissão da Somália no bloco. A informação foi divulgada por Peninah Malonza , Secretária de Gabinete do Ministério para a EAC, Terras Áridas e Semi-áridas e Desenvolvimento Regional. Falando enquanto liderava uma campanha de distribuição de alimentos no círculo eleitoral central de Kitui, Malonza anunciou que as conversações entre a Etiópia e os Chefes de Estado da Cimeira da EAC estão nas últimas fases e em breve a Etiópia fará parte do bloco.

África Oriental Prepara-se para o Salto Digital com Centros Financeiros Regionais e de Investimento do Banco Mundial ( Techweez )

As Perspectivas Económicas da África Oriental para 2023 do Banco Africano de Desenvolvimento prevêem que o crescimento na região ultrapassará os 5%. Assim, a região está posicionada para desfrutar de um forte desempenho económico este ano, apesar dos ventos contrários à economia global e dos desafios regionais. Esta perspectiva positiva é uma combinação de uma série de factores, entre eles, a geografia. A Arica Oriental é uma porta de entrada crítica para o comércio internacional, em estreita proximidade com o Médio Oriente, o Mar Vermelho e a Ásia. Esta vantagem geoestratégica foi recentemente amplificada pelo apoio significativo do Banco Mundial a uma iniciativa inovadora para criar um mercado digital único unificado em toda a região. O projecto de 130 milhões de dólares, denominado Projecto de Integração Digital Regional da África Oriental – II (EARDIP-SOP-2), está a adoptar uma abordagem que coloca a inovação em primeiro lugar, com potencial para um crescimento forte.

Etiópia: A revisão revolucionária do sistema de pagamentos impulsiona o progresso em direção a uma economia digital (Capital Newspaper)

A Etiópia está a dar passos significativos na transformação do seu cenário de pagamentos, integrando um sistema abrangente de pagamentos digitais. Esta mudança estratégica visa promover um crescimento económico mais inclusivo e eficiente, marcando um momento crucial na jornada do país rumo a uma economia digital. Solomon Damtew , Diretor da Direção de Sistemas de Pagamentos e Liquidação do Banco Nacional da Etiópia (NBE), enfatizou a natureza crítica desta transição. “A adopção de sistemas de pagamento digital não é um luxo, mas uma necessidade fundamental”, afirmou Solomon, sublinhando os esforços para criar um ambiente propício para transacções digitais em toda a Etiópia.

Quénia: Harmonização de políticas para acelerar os investimentos em TIC em África (KBC)

O Secretário de Gabinete da Informação, Comunicação e Economia Digital, Eliud Owalo , atribuiu os baixos investimentos no sector das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) de África a leis desatualizadas. De acordo com Owalo , a harmonização de melhores políticas de TIC no continente é fundamental para atrair os investimentos tão necessários para permitir o rápido crescimento do sector. “No Quénia, por exemplo, conseguimos dispensar os requisitos de conteúdo local de 30% que exigiam que as empresas de TIC tivessem 30% de propriedade local. Qual é o propósito de ter uma lei que impeça o investimento direto de capital estrangeiro? Essa é a direcção que precisamos de seguir como África, garantindo que haja investimento directo de capital estrangeiro e, ao mesmo tempo, protegendo os nossos próprios interesses locais como África”, disse Owalo .