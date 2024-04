Piratas que desviaram navio proveniente de Moçambique foram capturados

Pelo menos oito piratas envolvidos no desvio de um cargueiro que viajava de Moçambique foram apreendidos pelas autoridades de Puntland, um estado federal da Somália.

O anúncio da detençãoo deu-se pouco depois de dois piratas terem dito que haviam libertado o navia MV Abdullah e a sua tripulação em troco de cinco milhões de dólares.

O portal Garowe On Line, daquela região da Somália, citou um oficial da policia local como tendo confirmado as detenções e criticado o pagamento do resgate.

“A prática de pagar resgates pode servir para encorajar mais ataques dos piratas”, disse o agente que não identificado.

O navio MV Abdullah com bandeira do Bangladesh foi desviado em meados de Março com 23 triuplates a bordo depois de deixar Moçambique a caminho dos Emirados Árabes Unidos. Desconhece-se o que é o cargeiro transportava de Moçambique.

Um porta voz dos propietários do cargueiro, KSRM Group confirmou a libertação do navio “após negociações”.

“Lacançamos um acordo com os piratas”, disse o porta voz Mizanul Islam.

“Não posso dizer mais nada sobre o dinheiro . A tripulação está em segurança e de boa saúde”, acrescentou.

O navio está a caminho dos Emirados Árabes Unidos sob escolta de dois navios de guerra, disse a mesma fonte.