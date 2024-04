ÁFRICA 360º

Bem-vindo ao África 360°, um boletim informativo sobre a situação actual do continente em matéria de Integração Regional, Economia e Desenvolvimento — e para onde se dirige.

Destaques das notícias – 8 abril 2024

China convida ministro de energia de Uganda para negociações sobre financiamento de gasodutos (Reuters)

A China convidou o ministro da Energia do Uganda a visitar Pequim para discutir o oleoduto de petróleo bruto de 5 mil milhões de dólares do país da África Oriental, disse a presidência do Uganda na sexta-feira. O desenvolvimento poderá sinalizar um possível avanço nos esforços do Uganda para atrair financiadores chineses para financiar o oleoduto, que o país necessita para iniciar a produção de petróleo bruto a partir de campos petrolíferos que foram descobertos em 2006. O potencial financiamento chinês está a ser considerado crucial depois dos bancos ocidentais se terem recusado a financiar o gasoduto após pressão de ambientalistas que disseram que o projeto aumentaria as emissões globais de carbono.

O papel do gás no futuro mix energético da África do Sul está sob intenso escrutínio (Engineering News)

Dada a crise energética em curso na África do Sul, continua a haver muito debate sobre se o gás deve ser incluído no futuro cabaz energético e, em caso afirmativo, quanto. Os defensores argumentam que o combustível fóssil é uma necessidade e um avanço em relação ao carvão – uma vez que produz menos emissões de carbono quando queimado – mas muitos ainda se opõem à sua incorporação em grande escala, devido à mudança global para tecnologias de energia limpa, como energias renováveis, baterias armazenamento, hidrogénio verde e até nuclear. O Governo apoia fortemente o gás no sector eléctrico e está a trabalhar com os intervenientes industriais para evitar um “abismo de gás” no final desta década, que surgirá de uma redução gradual do fornecimento de Moçambique como parte da seu próprio esforço de descarbonização .

Fronteira reaberta Nigéria-Níger promete crescimento comercial (DW)

O comércio entre a Nigéria e o vizinho Níger recuperou desde que o bloco da África Ocidental, CEDEAO, levantou as sanções ao Níger. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental impôs as medidas na sequência do golpe militar de 26 de julho de 2023 que derrubou Mohamed Bazoum , o líder democraticamente eleito do Níger. As medidas não atingiram os seus objectivos e o encerramento da fronteira devastou as comunidades locais de ambos os lados da fronteira, com perdas de centenas de milhões de dólares em comércio. Antes da CEDEAO retirar as sanções, as pessoas que viviam em comunidades fronteiriças estavam isoladas de todas as atividades comerciais e socioeconómicas tradicionais. Em 2022, dados do Centro de Comércio Internacional (ITC) mostraram que o comércio transfronteiriço entre a Nigéria e o Níger valia cerca de 226 milhões de dólares.

Há muito desvio de contêineres do Gana para Lomé ( GanaWeb )

Muitos contentores estão a ser desviados para Lomé porque as taxas portuárias do Gana são mais elevadas, queixou-se o vice-presidente Mahamudu Bawumia. Numa reunião municipal com a indústria farmacêutica, onde prometeu melhorar a facilidade de negócios dos portos através da implementação de taxas de câmbio fixas destinadas a aliviar a pressão cambial enfrentada pelos comerciantes, o porta-bandeira do governante Novo Partido Patriótico prometeu que o seu governo, caso ele vencer as eleições de Dezembro, “vai garantir que os nossos deveres nos portos, por política, não possam ser mais elevados do que em Lomé, que é o nosso concorrente”. O Dr. Bawumia também prometeu que “vai mudar a estrutura de deveres e passar a ter um dever específico fixo”.

Lomé acolhe a primeira edição do Fórum de Investimento da CEDEAO (Togo First)

O primeiro Fórum de Investimento da CEDEAO começou no dia 4 de abril, em Lomé. O evento de dois dias reuniu mais de 400 intervenientes importantes no desenvolvimento, investimento e governação na África Ocidental. George Agyekum Donkor, Presidente do Banco de Investimento e Desenvolvimento da CEDEAO (EBID), observou que o fórum visa reforçar a cooperação regional e promover soluções inovadoras para os vários estrangulamentos que dificultam o crescimento da região. Através do fórum, o EBID procura garantir investimentos para grandes projectos da CEDEAO. O Banco com sede em Lomé tem um objectivo claro: colmatar um défice de investimento estimado em 12 mil milhões de dólares por ano, vital para apoiar o desenvolvimento económico em todos os 15 Estados membros da CEDEAO. O EBID, vale a pena notar, desembolsou 3,69 mil milhões de dólares desde o final de 2022 para apoiar estes países.

AfCFTA mobilizará 10 mil milhões de dólares para apoiar as PME ( Citinewsroom )

O Secretariado da Zona de Comércio Livre Continental Africana ( AfCFTA ) anunciou o seu compromisso de mobilizar 10 mil milhões de dólares para reforçar o desenvolvimento de pequenas e médias empresas lideradas por jovens em toda a África. Ao proferir o seu discurso numa cerimónia de boas-vindas ao Presidente do Quénia, William Ruto ao Secretariado da AfCFTA , o Secretário-Geral do Secretariado da AfCFTA , Wamkele Mene enfatizou o papel do secretariado na promoção de empresas lideradas por jovens em África. “Estamos assinando um memorando de entendimento com o United Bank of Africa, onde se compromete a desembolsar 7 mil milhões de dólares para PME lideradas por jovens.

Uganda: Falta de normas que impedem as PME de aceder à zona de comércio livre continental (Nile Post)

As médias e pequenas empresas (PME) do Uganda foram instadas a adotar padrões de qualidade e produção suficiente para entrar na Zona de Comércio Livre do Continente Africano ( AfCFTA ). Os empresários têm a ganhar se aderirem aos padrões; melhora a qualidade dos produtos e serviços o que, por sua vez, facilita o acesso ao mercado não só na Região da África Oriental, mas também no continente. “As normas têm sido uma barreira para o mercado da AfCFTA , é importante que as PME as conheçam e mantenham, bem como embarquem na produção para entrar no mercado da AfCFTA ”, disse o professor Charles Kwesiga, diretor executivo do Instituto de Investigação Industrial do Uganda. “Três coisas também deveriam ser feitas”, disse Kwesiga. “Em primeiro lugar, melhorar o uso da tecnologia, em segundo lugar, mecanismos de financiamento acessíveis e, em terceiro lugar, o capital humano.”

Os fornecedores de açúcar dos países ACP e dos PMD exigem coerência política por parte das autoridades da UE e do Reino Unido face às importações de açúcar ucraniano mal regulamentadas ( ChiniMandi )

Face às importações de açúcar ucraniano mal regulamentadas, os fornecedores de açúcar de África, das Caraíbas, do Pacífico (ACP) e dos Países Menos Desenvolvidos (PMA) exigiram coerência política para o desenvolvimento por parte das autoridades da UE e do Reino Unido e o fim da erosão das preferências. O Grupo das Indústrias Açucareiras ACP-PMD, que representa as indústrias açucareiras ACP e PMD que abastecem os mercados da UE e do Reino Unido, solicitou, portanto, às autoridades da UE que apoiassem o trânsito das exportações de açúcar da Ucrânia através da UE para os seus mercados tradicionais no Norte de África e no Mediterrâneo, apoiado por subsídios conforme necessário. Apelaram à limitação das importações de açúcar ucraniano para a UE, de acordo com os compromissos internacionais da UE, especialmente para os setores do açúcar dos países em desenvolvimento. E o comércio de açúcar ucraniano para e através da UE deve ser cuidadosamente monitorizado através de um sistema de licenciamento adequado, com salvaguardas a serem rapidamente aplicadas.

Os subsídios à indústria transformadora dos EUA para África poderiam ajudar a revitalizar a AGOA (Negócios Africanos)

Os EUA deveriam pagar “tarifas negativas” em África – essencialmente subsídios direccionados à indústria – para ajudar a relançar a sua vacilante Lei de Crescimento e Oportunidades para África (AGOA), de acordo com um novo relatório do Centro para o Desenvolvimento Global (CGD), com sede em Washington. Justin Sandefur e Arvind Subramanian, da CGD, estimam que 291 milhões de dólares em tarifas negativas – que descrevem como “uma gota no oceano em comparação com os níveis de ajuda” poderiam criar 1,5 mil milhões de dólares em novo comércio e caberiam nos esforços de “ancoragem de amigos” dos EUA – a lei de produção e fornecimento de países que são aliados geopolíticos.

Análise regional da conectividade do transporte marítimo regular: o que revela o LSCI revisado? (UNCTAD)

A UNCTAD revisou o seu bem estabelecido Índice de Conectividade de Transporte Marítimo (LSCI) em meados de março de 2024, ajustando o impacto do tamanho do navio nas medições finais do índice. Concluiu que, em comparação com há cinco anos (2019), a escala de aumento em quatro dos cinco países mais bem conectados da África Subsariana foi impressionante. Os cinco países mais bem conectados na África Subsaariana são a África do Sul (49º mais bem conectado do mundo), Gana (52º), Nigéria (que no ano passado emergiu do 62º país mais bem conectado do mundo para o 54º), Côte d’Ivoire (55º) e Togo (56º). Em 22 países da África Subsariana, o LSCI foi mais elevado no primeiro trimestre de 2024 do que no primeiro trimestre de 2023. Libéria, Comores, Mayotte, Serra Leoa e Guiné estão no topo da lista de crescimento percentual, seguidas pela Nigéria e Eritreia. Por outro lado, o LSCI foi mais baixo em 12 países da África Subsariana. Grandes declínios foram observados em Djibuti, Gâmbia e Namíbia.