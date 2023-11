Presidente da República desloca-se segunda-feira à província do Bengo

O Presidente da República, João Lourenço, efectua, esta segunda-feira, uma visita de trabalho à província do Bengo.

O programa da visita incluiu a inauguração do novo Hospital Geral do Bengo e da primeira fase da centralidade de Caxito.

Segundo o secretário do Presidente da República para os Assuntos Institucionais e Imprensa, Luís Fernando, o Chefe de Estado, acompanhado dos integrantes da sua comitiva, vai reunir-se com os membros do governo provincial para avaliar o estado geral do território.

Enfatizou que a jornada de campo do Presidente da República à província do Bengo é o começo de uma semana que ficará marcada pelo arranque do Aeroporto Internacional de Luanda “Dr António Agostinho Neto”, na próxima sexta-feira (10).

O regresso do Titular do Poder Executivo à capital do país, Luanda, está previsto para o fim da tarde do mesmo dia.DC/VM