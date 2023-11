D`Agosto e CNIL vencem provincial de Luanda em natação

As equipas do 1° de Agosto (masculino), com 42 174 pontos e a feminina do Clube Náutico da Ilha de Luanda (CNIL), com 34 120, conquistaram os títulos do Campeonato Provincial, por categorias.

A prova encerrada hoje (domingo), decorreu na piscina Nádia Cruz, no Rio Seco, na capital do país.

Em masculinos, os militares superaram o CNIL, segundos classificados com 38 345 pts e a formção do Onda Sport Clube, terceira colocada com 19 047, na competição que contou com a participaram de agremiações.

Em femininos, o CNIL teve a tarefa difícil para ultrapassar o 1.º de Agosto, que ficou no segundo posto, com o tempo de 30 284 pts, ao passo que a Luanda Internacional School somou 8 320 pts, entre outros clubes concorrentes.

A nível dos master, Racing Vial Swim liderou a competição com 5 601 pts, superando os veteranos do CNIL com 3 534pts e o Clube de Natação de Luanda 948pts, entre quatro formações.

Eis a classificação geral:

(Masculinos):

1°. 1° de Agosto 42 174 pontos

2°. CNIL 38 345pts

3°. Onda Sport Clube 19 047pts

4°. Racing Vial Swim 10 811 pts

5°. Luanda Internacional school 7 815 pts

6°. Clube Naval de Luanda 6 451pts

7°. Clube Barracudas de Luanda 3 332 pts

8°. Individual 2 325 pts

9°. Clube de Natação de Luanda 948 pts

(Femininos):

1°. CNIL 34 120pts

2°. 1° de Agosto 30 284pts

3°. Luanda Internacional 8 320pts

4°. Clube de Natação de Luanda 5 478pts

5°. Onda Sport Clube 5 379pts

6°. Clube Barracudas de Luanda 3 009 pts

7°. Clube Naval da Ilha de Luanda 777 pts

8°. Racing Vial Swim 555 pts

(Masters):

1°. Racing Vial Swim 5,601pts

2°. CNIL 3 534 pts

3°. Clube de Natação de Luanda 948 pts

4. Onda Sport Clube 131 pts.

JAD/FN