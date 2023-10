Polícia trava saída ilegal de mais de 21 mil litros de gasolina para a RDC

Vinte e um mil e 25 litros de gasolina foram apreendidos hoje, quarta-feira, pela Polícia Nacional na aldeia de Ndembo, município de Mbanza Kongo, província do Zaire, por tentativa de contrabando para a RDC.

O produto estava acondicionado em 841 bidões de 25 litros cada e foi encontrado numa residência desabitada, na referida aldeia que fica a cerca de 17 km do posto fronteiriço do Luvo com a República Democrática do Congo.

De acordo com a Polícia Nacional, o proprietário do combustível, ainda desconhecido, adquiriu o referido combustível numa das bombas da cidade de Mbanza Kongo.

A fonte refere que o esquema consistia na concentração de enormes quantidades de gasolina na aldeia de Ndembo, para no período nocturno ser transportada para a RDC, utilizando vias clandestinas para ludibriar as autoridades fronteiriças locais.

Estimou em mais de 21 mil kwanzas o valor por cada bidão que resultaria da venda deste produto na RDC, onde os preços são muito aliciantes, caso o contrabando se consumasse.

A gasolina apreendida será entregue nos próximos dias ao Ministério Público, que definirá o destino a dar a este produto, explicou a fonte.

O contrabando de combustível na província do Zaire é um fenómeno recorrente e que suscita muita preocupação por parte da população local que regista, sistematicamente, escassez deste produto nas bombas da cidade de Mbanza Kongo.

Os taxistas e mototaxistas são os mais afectados do contrabando de combustível, sendo que com a falta deste produto recorrem ao mercado informal, onde um litro de gasolina chega a custar 750 kwanzas. PMV/JL