Filipe Mukenga regressa finalmente aos palcos

O músico, Filipe Mukenga, apresenta-se nesta quinta-feira, na Casa 70, em Luanda, para o show de lançamento de sua mais recente obra de originais intitulada “Canções e Destinos”, ao lado de Pérola e Yola Semedo.

O “espectáculo-jantar” marca, igualmente, os 60 anos de carreira e 74 de vida do músico. Estava inicialmente marcado para os dias sete e nove de Setembro último, mas por questões de saúde do protagonista foi reprogramado.

Em declarações hoje, quarta-feira, à ANGOP, o agente do músico e CEO da Guelvamos Promoções, que tirou este que é o sexto CD de Mukenga, Guelmo Cruz, disse que os ingressos para os 300 lugares deste evento estão esgotados.

Fez saber que a acompanhar o músico estarão as cantoras Pérola e Yola Semedo, que terão o suporte da banda Mozangola, detida pela Guelvamos Promoções.

Assinalou que a agenda do músico reserva para sábado uma sessão de venda e assinatura de autógrafos do novo CD, na Praça da Independência, estando para o período vespertino, do mesmo dia, marcado um novo espectáculo denominado “Show dos Kotas”, no Club S, em que Mukenga se exibirá ao lado de Calabeto e Dom Caetano.

Nascido em Luanda, em 1949, Filipe Mukenka, é, ainda, autor dos álbuns Lemba (1983), Kianda Ki Anda (1994), Nós Somos Nós (2014), Canto Terceiro da Sereia: o Encanto (2020) e Baile no Marçal (2021). MS