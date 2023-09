Nigéria/Eleições: Oposição vai voltar a contestar resultados eleitorais

O antecessor de Tinubu, Muhammadu Buhari, saudou a decisão, acreditando que o tribunal “fez história” ao rejeitar a “intimidação” e outros tipos de “preconceito” para fazer justiça, nos termos da lei, à decisão da maioria dos cidadãos, segundo o jornal nigeriano Leadership.

Os cinco juízes do Tribunal de Recurso de Abuja estavam há meses a deliberar sobre uma série de acções judiciais apresentadas pelo PDP e pelo Partido Trabalhista, alegando fraude e irregularidades.

Nenhum tribunal anulou uma eleição presidencial desde o regresso da Nigéria à democracia, após o regime militar de 1999.

Cerca de 25 milhões de nigerianos votaram no final de Fevereiro, num escrutínio marcado por atrasos na contagem dos votos e falhas graves na transferência electrónica dos resultados, levando os eleitores e a oposição a denunciar “fraudes maciças”.

No final do escrutínio, neste que é o país mais populoso de África, o candidato do Congresso de Todos os Progressistas e antigo governador de Lagos, Tinubu, de 71 anos, foi declarado vencedor, com 37% dos votos.