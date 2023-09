Reino Unido volta a aderir ao programa de investigação Horizonte da UE

O Reino Unido vai voltar a integrar o Horizonte Europa, o programa de investigação científica da União Europeia (UE) no valor de 95,5 mil milhões de euros, após uma ausência de dois anos, confirmaram as duas partes na manhã de quinta-feira.

O acordo significa que os cientistas britânicos podem voltar a beneficiar de financiamento da UE e colaborar mais estreitamente com os seus homólogos europeus. É também um sinal de relações diplomáticas cada vez mais positivas entre a UE e o Reino Unido.

“A UE e o Reino Unido são parceiros e aliados estratégicos fundamentais, e o acordo de hoje prova isso mesmo. Continuaremos a estar na vanguarda da ciência e da investigação a nível mundial”, afirmou a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, afirmou que tinha conseguido um acordo “à medida”, incluindo “melhores condições financeiras de associação”.

O Reino Unido deverá contribuir com quase 2,6 mil milhões de euros por ano, em média, para participar no Horizonte Europa e no Copernicus, o programa de satélites do bloco.

Sunak referiu que o seu governo não fará parte do programa de energia nuclear Euratom.

A continuação da participação no esquema de investigação estava na lista de desejos do Reino Unido após o Brexit, mas não pôde ser cumprida devido a uma disputa em curso entre Londres e Bruxelas sobre as disposições para a Irlanda do Norte.

As conversações foram retomadas em fevereiro, depois de ambas as partes terem chegado a um novo acordo sobre as disposições pós-Brexit, o Quadro de Windsor.

O Reino Unido era anteriormente um dos principais beneficiários das subvenções da UE ao abrigo do programa Horizonte, utilizado para financiar investigação fundamental no domínio da ciência e da tecnologia.

As universidades britânicas alertaram repetidamente para o facto de que não conseguir garantir o acesso pós-Brexit aos fundos de investigação da UE poderia prejudicar gravemente a liderança académica do Reino Unido e provocar uma fuga de cérebros.

Os ministros do governo britânico foram encarregados de elaborar um plano alternativo, conhecido como Pioneer, no caso de não se chegar a um acordo com a UE sobre o Horizon.

No início desta semana, Iliana Ivanova, a nova responsável pela investigação da UE, sublinhou a importância de criar “laços mais fortes com os países que partilham as mesmas ideias”, “associando-os aos programas da União” e sugeriu que a associação do Reino Unido ao programa poderia ajudar a garantir mais investimentos.

Bruxelas está também atualmente em negociações com a Suíça sobre o acesso ao programa Horizonte.