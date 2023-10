Namibe: Cidadania participativa facilita identificação dos problemas das comunidades afirma Archer Mangueira

O modelo de cidadania participativa implementado há mais de cinco anos pelo governo do Namibe tem facilitado a identificação dos vários problemas que enfrentam as comunidades dos cinco municípios da província, segundo o governador, Archer Mangueira.

O governante que manteve encontro com a comissão de moradores no âmbito do seu programa “ Dia da cidadania”, que visa a auscultação dos problemas que as comunidades enfrentam disse que este modelo bastante representativo dá primazia aos interlocutores apontar os problemas mais candentes que as comunidades vivem.

O encontro que contou com a participação dos membros da comissão de moradores eleitos pelas comunidades do município do Camucuio foram levantadas varias questões relacionadas com o fornecimento de energia eléctrica, abastecimento de água, melhoria das vias de acesso da sede municipal as comunas, abertura de chimpancas para abeberamento do gado e para a pratica da agricultura, entre outros assuntos.

Em resposta as inquietações apresentadas pelas comissões de moradores, Archer Mangueira, salientou que alguns projectos são de âmbito central, mas que tão logo acha disponibilidade financeiras começam a ser executados, dando como exemplo a requalificação da vila do município.

Em relação ao fornecimento de energia eléctrica, o governante prometeu trabalhar para encontrar uma solução imediata.

Na sua visita de dois dias ao município do Camucuio visitou as naves de empreendedorismo e quiosques que foram erguidas no âmbito do Plano Integrado de Desenvolvimento Local e Combate a Pobreza.

Igualmente na sua jornada de trabalho visitou as obras do Complexo Residencial Autárquico que esta a ser construído no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos municípios PIIM e procedeu a entrega de inputs agrícolas aos agricultores e famílias camponesas.

A jornada de trabalho do governador prossegue hoje ao município da Bibala com o mesmo objectivo.

O município do Camucuio dista a 234 quilo meros á Norte da província do Namibe e possui mais de sessenta mil hesitantes sua maioria camponês e criadores de animais, gado bovino e caprino. FA

