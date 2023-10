Ministro da Defesa garante estabilidade no Leste do país

O ministro da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, João Ernesto dos Santos “Liberdade”, garantiu, em Luena, província do Moxico, o controlo e a estabilidade na Região Leste do País.

O dirigente falava à imprensa após um encontro conjunto com os ministros do Interior, Eugénio César Laborinho, da Administração do Território, Dionísio da Fonseca, e os governadores das províncias do Cuando Cubango, Lundas Sul , Lunda Norte e Moxico, decorrido na cidade do Luena.

O encontro, no seguimento de uma orientação do Presidente da República, João Lourenço, visou analisar o estado actual da região, após o registo de um tumulto na província da Lunda Sul, provocado por um grupo de cidadãos contra instituições do Estado.

Na ocasião, João Ernesto “Liberdade” informou que a situação sociopolítica na região é estável, garantindo o normal funcionamento das instituições.

” Angola é um país uno e indivisível e não permite que um grupo de cidadãos aventureiros possa inverter a ordem pública”, ressaltou o dirigente.

Conforme o ministro, tendo em conta o comportamento dos referidos cidadãos, as forças da ordem e segurança pública tomaram todas as medidas necessárias para a reposição da ordem e a estabilidade social na região, apelando à população a manter-se vigilante para se impedir tais acções.

Em consequência desses actos, pelo menos 137 pessoas foram detidas, em Saurimo, na província da Lunda Sul, pela Polícia Nacional, quando, supostamente, pretendiam atingir as instituições do Estado.

Segundo um comunicado da Polícia Nacional a que a ANGOP teve acesso, foram detidos 92 homens e 45 mulheres, com idades entre 19 a 78 anos.

O comunicado da Polícia Nacional não precisou os reais motivos que levaram os implicados a subverterem a ordem, mas avança que estes estavam munidos de materiais como paus e pedras que lançaram contra os efectivos e destruindo vidros de duas viaturas da corporação.

Encontros do género já foram realizados nas províncias da Lunda Norte, Lunda Sul e Moxico, sendo que o próximo está marcado para a província do Cuando Cubango.