Afeganistão: Sismo de sábado fez “mais de 1.000 mortos”

Um novo sismo, de magnitude 6,3, sacudiu o oeste do Afeganistão às 05H10 (hora local) desta quarta-feira. O epicentro estava localizado 29 quilómetros a norte da cidade de Herat, de acordo com o serviço sismológico norte-americano (USGS). De acordo com as autoridades, uma pessoa morreu e 130 ficaram feridas na sequência deste novo abalo.

De notar que milhares de pessoas estão a dormir ao relento depois da destruição das suas casas, no sábado, pelo primeiro sismo, também de magnitude 6,3, e que foi seguido de oito réplicas. Citado pela agência France Presse, o director do hospital regional de Herat, Abdul Zahir Noorzai, contou que estas pessoas “viviam fora das suas casas já destruídas”, mas foram atingidas pelos destroços caídos das ruínas.

Entretanto, esta quarta-feira, o governo reviu em baixa o número de vítimas de sábado. Inicialmente, o executivo falou em cerca de 2.000 vítimas mortais e, hoje, apontou para “mais de 1.000 mortos”. “Temos mais de 1.000 mortos no primeiro incidente”, explicou o ministro afegão da Saúde, Qalandar Ebad, em declarações aos jornalistas, justificando que a confusão no balanço se deveu ao isolamento das áreas mais afectadas e à dupla contagem por parte dos diferentes serviços envolvidos no resgate. O terramoto de sábado destruiu completamente seis aldeias na zona rural de Zenda Jan e afectou mais de 12.000 pessoas, de acordo com as Nações Unidas.