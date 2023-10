Angola engajada em corresponder aos anseios dos jovens

A secretária de Estado para as Relações Exteriores, Esmeralda Mendonça, reafirmou, esta terça-feira, em Genebra, Suíça, o engajamento de Angola na luta para corresponder aos anseios da juventude da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

A secretária de Estado, que participava num encontro de concertação do Grupo dos Embaixadores da CPLP, junto dos Escritórios da ONU, realçou o facto dos jovens constituirem a força-motriz dos países-membros da comunidade falante de português.

Para Esmeralda Mendonça é preciso continuar a apoiar e apostar fortemente na juventude da CPLP, sobretudo nas áreas de formação, emprego e habitação, condições sociais fundamentais para garantir a estabilidade social.

Por outro lado, reiterou o apoio de Angola à presidência de São Tomé e Príncipe na CPLP e assinalou que o lema “Juventude e Sustentabilidade” se ajusta perfeitamente às prioridades promovidas pelas duas anteriores agendas, designadamente, “a mobilidade” e a “cooperação económica,” defendidas, respectivamente, por Cabo Verde e por Angola.

O encontro foi convocado por São Tomé e Príncipe, na qualidade de presidente em exercício da Organização, à margem da 74ª Sessão do Comité Executivo do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que decorre de 9 a 13 do presente mês, no Palácio das Nações, em Genebra.

Participaram na reunião de concertação, seis dos nove Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), designadamente, Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe.

A República Democrática de São Tomé e Príncipe assumiu a presidência da CPLP durante a realização da XIV Conferência de Chefes de Estado e de Governo, no dia 27 de Agosto do presente ano, na cidade de Príncipe.