Avião terá colidido com outra aeronave depois de aterrar no aeroporto de Haneda.

Um avião da Japan Airlines incendiou-se na pista no aeroporto internacional de Tóquio esta terça-feira.

Imagens divulgadas pela estação pública japonesa mostram chamas a envolver toda a fuselagem da aeronave, que poderá ter colidido com outro avião depois de aterrar no aeroporto de Haneda. De acordo com a Japan Airlines, o voo 516 parece ter colidido com um avião da guarda costeira japonesa após a aterragem.