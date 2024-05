A China está a vencer a corrida pelos minerais essenciais para a transição energética

Nos últimos anos, o Ocidente tem tentado quebrar o domínio da China sobre os minerais essenciais para a defesa e as tecnologias verdes. Apesar dos seus esforços, as empresas chinesas estão a tornar-se mais dominantes.

Eles estão expandindo as operações, turbinando a oferta e fazendo com que os preços caiam. Os seus adversários não podem competir .

Tomemos como exemplo o níquel, que é necessário para baterias de veículos elétricos. As fábricas de processamento chinesas espalhadas pelo arquipélago indonésio estão a extrair grandes quantidades do mineral a partir de instalações novas e em expansão, abalando o mercado.

Entretanto, a gigante mineira suíça Glencore está a suspender as operações na sua fábrica de níquel na Nova Caledónia, um território francês, concluindo que não conseguirá sobreviver apesar das ofertas de ajuda financeira de Paris. A britânica Horizonte Minerals , cuja nova mina brasileira deveria se tornar uma importante fonte ocidental, disse no mês passado que os investidores haviam desistido, citando excesso de oferta no mercado.

Pelo menos quatro minas de níquel na Austrália Ocidental estão em liquidação.

Os projetos de lítio nos EUA e na Austrália foram adiados ou suspensos após um aumento na produção chinesa no país e na África Subsaariana.

A única mina de cobalto dedicada nos EUA também suspendeu as operações no ano passado, cinco meses depois de dignitários locais terem assistido à sua cerimónia de abertura. Os seus proprietários dizem que estão a lutar contra uma inundação de cobalto produzido na China, proveniente da Indonésia e da República Democrática do Congo.

A expansão vertiginosa atacou os produtores ocidentais, que afirmam que a economia interna da China nem sempre consegue absorver a quantidade de minerais que as suas empresas trazem para o mercado. O crescimento mais lento do que o esperado nas vendas de automóveis eléctricos na China no ano passado significou que houve menos compradores para o aumento dos minerais na China, contribuindo para a queda dos preços globais.

O que é mais preocupante para os produtores ocidentais é que há poucos sinais de desaceleração.

As empresas chinesas continuam a crescer, graças a anos de aquisições agressivas. A Zijin Mining , uma empresa estatal chinesa, disse que aumentaria a produção de lítio em cerca de 85 vezes este ano, a partir de uma base baixa, e em mais cinco vezes no próximo ano.

A China tem muitas vantagens na corrida para os minerais críticos. Os seus mineiros são endinheirados e agressivos, fazendo apostas em países ricos em recursos que as empresas ocidentais há muito consideram corruptos ou instáveis, como a Indonésia, o Mali, a Bolívia e o Zimbabué. Os bancos estatais fornecem financiamento para centrais eléctricas e parques industriais no estrangeiro, abrindo caminho para mais investimento privado chinês.

O rápido desenvolvimento industrial da China também significa que as suas empresas passaram décadas a aperfeiçoar a arte de transformar minério bruto em metais. Eles podem criar novas instalações de forma rápida e barata. Um artigo publicado em Fevereiro pelo Instituto de Estudos Energéticos de Oxford classifica os custos de construção de uma refinaria de lítio fora da China como três a quatro vezes mais elevados do que a construção de uma dentro do país.

No leste da Indonésia, as empresas chinesas construíram uma frota de fábricas de níquel e cobalto altamente eficientes ao longo dos últimos anos, depois de dominarem uma tecnologia que os mineiros ocidentais há muito consideravam problemática e cara. As centrais funcionam com energia a carvão, algumas delas novas, numa altura em que o mundo procura eliminar gradualmente a energia suja.

A indústria mineira é uma prioridade nacional para Pequim. Os investimentos em metais e mineração no âmbito da Iniciativa Cinturão e Rota atingiram níveis recordes no ano passado, de acordo com um relatório do Griffith Asia Institute da Austrália. Os empréstimos oficiais chineses para projectos mineiros em países em desenvolvimento oferecem normalmente taxas mais baixas do que os empréstimos comerciais, de acordo com o AidData, um laboratório de investigação universitário da William & Mary, na Virgínia.