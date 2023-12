João Lourenço testemunha investidura do PR de Madagáscar

No seu primeiro discurso, Andry Rajoelina, que vai no seu terceiro mandato depois de reeleito nas eleições de 16 de Novembro deste ano, manifestou o desejo de estabelecer um futuro melhor para o povo malgaxe.

Para isso, prometeu estar próximo do povo, e apelou aos parceiros financeiros e técnicos amigos de Madagáscar para participarem nas acções de desenvolvimento do país.

Fez saber que os planos e programas de desenvolvimento do país assentam em tres pilares fundamentais: capital humano, industrialização e boa governação.

O objectivo é implementar programas para resolver as necessidades do povo de Madagáscar, acompanhado da luta contra a corrupção respeitando a legalidade e sinceridade.

Referiu que o desenvolvimento econômico do país será apoiado pela presença no quadro internacional parq continuar a levqr a voz no capítulo africano e mundial.

Ainda hoje, Andry Rajoelina recebeu os seus homólogos, depois do almoço oficial, tendo, segundo informações oficiais, o presidente angolano sido o primeiro.

Além de Angola, assisitiram a cerimónia os presidentes do Zimbabwe, de Mocambique, da Guine Bissau, das Ilhas Mauricias, bem como da União Africana.PA/IZ