Imprensa estatal iraniana confirma encontro entre Khamenei e Haniyeh do Hamas em Teerão

O líder supremo do Irão, aiatola Ali Khamenei, reuniu-se com o líder do grupo palestiniano Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerão, informou a media estatal iraniana no domingo, um dia depois de uma autoridade do Hamas ter dito que eles tiveram uma reunião nos últimos dias.

A media estatal iraniana disse que Haniyeh, que reside entre o Catar e a Turquia desde 2019, “informou Khamenei sobre os últimos desenvolvimentos na Faixa de Gaza e os crimes do regime sionista em Gaza, bem como os desenvolvimentos na Cisjordânia”.

A República Islâmica diz que apoia o Hamas, mas não desempenhou qualquer papel no ataque surpresa dos militantes a Israel no mês passado.

“O Ayatollah Khamenei elogiou a firmeza e a resiliência do povo de Gaza e lamentou profundamente os crimes do regime sionista, apoiado diretamente por Washington e por alguns países ocidentais”, afirmou a televisão estatal iraniana.

Sem especificar a data da reunião, a agência noticiosa iraniana Tasnim afirmou que a autoridade máxima do país, Khamenei, “sublinhou a política consistente de Teerão de apoio às forças de resistência palestinianas contra os ocupantes sionistas”.

O poder clerical iraniano advertiu Israel para “duras consequências” se os ataques continuarem na Faixa de Gaza.

Por REUTERS