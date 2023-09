Guiné-Bissau: Umaro Sissoco Embaló é candidato à sua sucessão em 2025

O anúncio foi feito pelo próprio Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló; no aeroporto de Bissau, proveniente dos Estados Unidos da América, onde discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas.

O actual Chefe de Estado cumpre três dos cinco anos do mandato, iniciado a 27 de Fevereiro de 2020, após ter vencido na segunda volta das eleições presidenciais o candidato suportado pelo PAIGC, Domingos Simões Pereira, actual Presidente da Assembleia Nacional Popular.

Para a sua própria sucessão, o general Umaro Sissoco Embaló afiançou que vai precisar apenas de três semanas de campanha eleitoral para assegurar a vitória logo na primeira volta do escrutínio a realizar a 25 de Novembro de 2025:

“Não preciso de pré-campanha eleitoral. Preciso apenas de três semanas para vencer na primeira volta. Hoje apenas os Presidentes Kumba Yalá e Nino Vieira me poderiam enfrentar, mas já que não estão vivos, então não tenho adversário”, frisou o actual Presidente.

O Chefe de Estado aproveitou para anunciar o início da Presidência Aberta a 2 Outubro que o conduzirá a todas as regiões do interior do país, integrando deputados e membros do Governo.