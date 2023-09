Futebol: Marrocos organiza Campeonato Africano das Nações de 2025

Acabou-se a longa espera para saber quem vai organizar o CAN 2025 e a edição de 2027. A CAF anunciou a atribuição das duas próximas edições a Marrocos e a uma candidatura composta por três nações: Quénia, Uganda e Tanzânia.

Em Setembro de 2022, há cerca de um ano, a Guiné Conacri ficou sem a edição de 2025 devido a um atraso e, por consequência, as condições não estavam reunidas para organizar o evento.

A atribuição a Marrocos, esta quarta-feira 27 de Setembro, não foi uma surpresa visto que a Argélia, a Zâmbia e a dupla Nigéria-Benim tinham retirado as candidaturas.

A menos de 15 meses da organização do torneio, a Federação marroquina está pronta para receber o evento desportivo, visto que organizou recentemente o CAN feminino.

A surpresa guardada para 2027

Para 2027, havia muitas candidaturas: Senegal, Botsuana, Zâmbia, a dupla Nigéria-Benim e o trio Quénia-Uganda-Tanzânia.

Acabou por ser a candidatura menos esperada, para os especialistas, que ganhou a corrida: Quénia, Uganda e Tanzânia vão organizar em conjunto o Campeonato Africano das Nações de 2027.

A prova regressa à África de Leste após a última que decorreu em… 1976 na Etiópia.

Recorde-se que a próxima edição do CAN vai decorrer de 13 de Janeiro a 11 de Fevereiro de 2024 na Costa do Marfim com a presença de quatro nações lusófonas: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique.