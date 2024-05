Stand do BCI recebe centenas de visitas na 13.ª Edição da FIB

Centenas de empresários, expositores e população em geral, visitaram com entusiasmo o Stand do Banco de Comércio e Indústria (BCI), na 13ª Edição da Feira Internacional de Benguela (FIB), que decorreu de 22 a 26 do corrente mês, no Estádio Nacional de Ombaka.

O director do Agronegócio do BCI, Ferreira Kavissukua, que prestou a informação ao Jornal On-line, disse que, é com satisfação que atendemos não apenas os nossos clientes, mas, também, os empresários e população em geral oriundos de várias geografias do país.

Na 13ª Edição da Feira Internacional de Benguela, explicou o director, o BCI apresentou, dentre vários pacotes especiais disponíveis, o de Micro Empreendedores, Pequenas e Médias Empresas (PME) e para Zungueiras.

Esclareceu que, surpreendentemente, o pacote especial destinado a Micro Empreendedores despertou muito interesse à todos que visitaram o Stand do BCI, que esteve situado no Pavilhão nº 1.

“Preparamos produtos e serviços ajustados, desde isenção da comissão e de manutenção da Conta de Depósitos à Ordem”.

Reforçou que, para aderir aos benefícios de um dos pacotes especiais, os clientes ou interessados podem dirigir-se a uma das agências BCI ou consultar os canais digitais.

O BCI, que agora apresenta uma nova identidade visual está cada vez mais pronto para os desafios do presente e do futuro de Angola.

Satisfação dos clientes e visitantes

Os clientes e visitantes que acorreram ao Stand do Banco de Comércio e Indústria-BCI), que funcionou no Pavilhão nº 1, do Estádio Nacional de Ombaka, no âmbito da 13ª Edição da Feira Internacional de Benguela, mostraram-se satisfeitos com os pacotes apresentados.

A satisfação estendeu-se, também, no atendimento rápido, eficiente e personalizado.António Ndala, oriundo da província da Huíla, disse que os seus salários são bancarizados no BCI e as oportunidades são enormes.

“Gostei ao visitar o Stand do BCI na FIB. Tratei o meu cartão Multicaixa em tempo record”, manifestou.

Por sua vez, a agricultora Adelina Brinco, disse que, conseguiu concretizar o seu sonho de ter uma conta bancária no BCI. “Sei que o BCI tem estado a conceder crédito aos agricultores. Por isso, sendo agricultora, não podia deixar de aproveitar a oportunidade de abrir a minha conta para ter, também, acesso aos pacotes financeiros do Banco BCI”.